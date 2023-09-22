Более 6 млрд тенге обязали доплатить в бюджет недропользователя в ВКО

Экономика
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Газодобывающее предприятие реализовывало и отправляло за рубеж газ по стоимости ниже мировых рыночных цен

Фото: Kazpravda.kz

Недропользователя из ВКО обязали уплатить в бюджет более 6 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По данным ГП, газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области с 2015 по 2019 год реализовывало и отправляло за рубеж газ по стоимости ниже мировых рыночных цен. Не согласившись с решением фискального органа о доначислении налогов, компания оспорила его уведомление в суде.

Точку в этом споре поставил верховный суд, который по протесту генпрокурора признал доначисление налогов и пени обоснованным.

Всего же по ходатайствам и протестам прокуроров за истекший период 2023 года отменены и изменены 210 судебных актов по гражданским и административным делам, защищены интересы государства на 14,9 млрд тенге.

"Кроме того, по результатам проверок и анализов в социально-экономической сфере государству возмещено еще 16 млрд тенге. Тем самым в совокупности органы прокуратуры обеспечили пополнение бюджета страны на 31 млрд тенге, а также дополнительно вернули государству незаконно предоставленные и неиспользуемые земельные участки на 36 млрд тенге", – добавили в пресс-службе.

#налоги #Генпрокуратура #газ #долг #недропользователь

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