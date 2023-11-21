Более 6,3 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия своим рабочим

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель комитета труда и социальной защиты - главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По его информации, инспекторы труда защитили права более 22 тыс. работников. Они выяснили, что в этом году 940 предприятий республики задолжали по заработной плате 24 тыс. работников на сумму более 6,3 млрд тенге.

Как отметил Оспанкулов, на 20 ноября задолженность по заработной плате составляет 910 млн тенге перед более чем 1,9 тыс. работников на 34 предприятиях.

«В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 22 тысяч работников. Им выплачено 5,4 млрд тенге», - сказал спикер.

Он добавил, что инспекторы труда выдали работодателям 1224 предписания и оштрафовали на сумму более 170 млн тенге.

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