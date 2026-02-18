Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель Управления по контролю за вакциноуправляемыми инфекциями Минздрава Нуршай Азимбаева рассказала корреспонденту Kazpravda.kz о том, почему в последние годы в стране наблюдается неблагоприятная тенденция с вакцинацией населения.

С 2023 года регистрируется вспышка кори: если за период 2023 – 2024 годов было выявлено более 20 000 случаев, то сегодня ситуация постепенно стабилизируется. Однако цифры по-прежнему вызывают тревогу: за прошлый год зафиксировано около 4000 случаев, а с начала текущего года – уже порядка 3 000 новых фактов.

«Мы фактически стали жертвами собственного успеха: долгие годы эпидемиологического благополучия создали иллюзию безопасности, из-за чего люди перестали опасаться кори, краснухи, коклюша и даже столбняка. К сожалению, регистрируются единичные случаи отказа от вакцинации против бешенства, несмотря на летальные исходы в предыдущие годы. В сложившихся условиях наши усилия должны быть направлены на повышение квалификации медицинских работников, чтобы они могли грамотно и аргументированно разъяснять населению важность иммунопрофилактики. Параллельно необходимо проводить масштабную информационную работу с гражданами, предоставляя им доступные и научно обоснованные данные для принятия правильных решений», – подчеркнула она.

Спикер отметила, что за последние пять лет в стране наблюдается резкий рост числа отказов от прививок: на конец 2025 года зарегистрировано более 65 тысяч таких случаев. Основной причиной остаются личные убеждения родителей, которые ошибочно полагают, что современные методы лечения позволяют легко справиться с инфекциями.

При этом часто игнорируется риск тяжелых осложнений, от которых не застрахован ни один ребенок. Дополнительными факторами выступают влияние нетрадиционных религиозных течений и распространение в социальных сетях недостоверной информации о вреде вакцин.

«Наша общая задача – противодействовать дезинформации и вернуть доверие к вакцинации ради сохранения здоровья нации. Мировое научное сообщество провело множество исследований, подтверждающих отсутствие связи между вакцинацией и развитием аутизма, ДЦП или сахарного диабета. Зачастую родители связывают диагноз «аутизм» с прививками лишь потому, что первые клинические проявления расстройства совпадают по времени с графиком плановой вакцинации. Однако статистика показывает, что аутизм встречается с одинаковой частотой как у привитых, так и у непривитых детей; более того, в некоторых группах непривитого населения расстройства аутистического спектра регистрируются даже чаще», – пояснила медик.

Наибольшее количество отказов от прививок сосредоточено в крупных мегаполисах – Астане и Алматы. Основным мотивом здесь выступают личные убеждения родителей, ошибочно полагающих, что вакцинация больше не является необходимой. Несмотря на отсутствие летальных исходов от кори в прошлом и текущем годах, риск инфекции остается крайне высоким.

«На сегодня случаи заболевания корью фиксируются практически во всех регионах страны, за исключением Шымкента, ВКО и области Абай. Анализ ситуации показывает, что более 70% заболевших – непривитые дети, что подтверждает прямую связь вспышки с массовыми отказами от иммунизации. Тяжелые случаи требуют длительной госпитализации, и только усилия врачей позволяют избежать трагических последствий. При этом стоит помнить о смертельной опасности других инфекций: несколько лет назад в стране были зафиксированы летальные случаи от бешенства, вызванные отказом от своевременной вакцинации», – сказала эксперт.

По ее словам, в связи с тревожной эпидемиологической ситуацией принимаются системные меры. Наряду с разъяснительной работой готовится дорожная карта иммунизации, цель которой – улучшить систему здравоохранения, снизить число отказов, повысить уровень охвата и укрепить доверие населения к качеству вакцин. Документ предусматривает перепроверку прививочного статуса детей, а также улучшение доступности научно обоснованной информации о вакцинах.

Особое внимание будет уделено детям до пяти лет, так как именно эта возрастная группа составляет основную массу заболевших в текущей вспышке, в отличие от предыдущих лет, когда инфекция чаще поражала взрослое население. Единственным эффективным способом стабилизации эпидемиологической ситуации остается массовая иммунизация. На данный момент альтернативы вакцинации в современной медицине пока не существует.