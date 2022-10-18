Более 65 тысяч тонн золы завезли в Казахстан из Узбекистана

В нацпалате предпринимателей РК констатировали значительное увеличение товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном в 2022 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НПП. Причем по данным палаты в топ-10 импортируемых из соседней страны товаров входит "зола и остатки".

В НПП отмечают, что стабильный рост товарооборота между двумя странами наблюдается на протяжении последних 5 лет. Так, в первом полугодии 2022 года он составил 2,6 млрд долларов США, что на 27,13% выше показателя за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт вырос на 30,9%, а импорт – на 17,4%.

Казахстан является третьим (после Китая и России) внешнеторговым партнером Узбекистана с удельным весом в товарообороте 8,9%.

По данным "Атамекен", наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются нефть и нефтепродукты, пшеница, мука, семена подсолнечника, черные и цветные металлы, продукты неорганической химии и продовольственные товары.

Из Узбекистана в Казахстан импортируются энергоносители, автомашины, хлопковое волокно, химическая продукция и пластмассы, удобрения и плодоовощная продукция. Любопытно, что Казахстан закупает у соседей даже такой продукт переработки, как "прочие зола и остатки (кроме остатков производства черной метааллов), содержащие в основном свинец".