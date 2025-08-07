С 14 по 16 августа в Астане пройдет международный рейтинговый турнир по таеквондо (WT) Kazakhstan Open 2025, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Согласно информации пресс-службы Федерации, более 750 спортсменов подтвердили свое участие в соревнованиях.

В турнире примут участие атлеты из Афганистана, Армении, Канады, Франции, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Кыргызстана, Омана, Марокко, Непала, Пакистана, Китая, Саудовской Аравии, Турции и других стран.

Медали будут разыграны среди юниоров, молодежи и взрослых.

Турнир пройдет по обновленным международным правилам по системе KPNP K-2. Впервые в Казахстане будут применяться новые электронные перчатки от компании KPNP для точной регистрации ударов спортсменов.

Kazakhstan Open пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.