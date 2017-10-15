Более 80 человек стали жертвами теракта в Сомали

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В столице Сомали Могадишо грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц города. В результате взрыва погибли 85 человек, еще 250 получили ранения, сообщает korrespondent.net.
По данным телеканала "Аль-Джазира", президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.
Также СМИ сообщили со ссылкой на полицию о втором взрыве в том же районе, где произошел первый, жертв не было.
Кроме того, правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля, в котором были обнаружены взрывчатые вещества.
По данным телеканала "Аль-Джазира", президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.
Также СМИ сообщили со ссылкой на полицию о втором взрыве в том же районе, где произошел первый, жертв не было.
Кроме того, правоохранителям удалось задержать водителя автомобиля, в котором были обнаружены взрывчатые вещества.