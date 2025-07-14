Правонарушители обещали вкладчикам высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже

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Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финпирамиды Matic Basket, сообщает Kazpravda.kz

Организаторы, рекламируя себя через социальные сети, видеохостинг YouТube, мессенджеры WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать деньги в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.

Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.

За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1 900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит», – говорится в информации.

Также ранее стало известно, что Департамент АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии.