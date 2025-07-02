Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

«В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки. По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест», – сказано в информации.

Там же добавили, что расследование продолжается.