Более 800 домов остались без газа из-за ЧП в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

25 августа 2024 года в 17:07 часов в аварийную службу шымкентского производственного филиала QazaqGaz Aimaq поступило сообщение о том, что по адресу мкр. «Ынтымак-2» произошел пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar

Оперативно прибыв на место происшествия, аварийная бригада АО QazaqGaz Aimaq выяснила, что по неустановленной причине рядом с территорией ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» произошло возгорание сухостоя.



Пожар потушен, пострадавших нет. В результате данного пожара произошло расплавление подземного полиэтиленового газопровода высокого давления.



В целях локализации чрезвычайного происшествия аварийной бригадой перекрыты задвижки в двух газовых колодцах.



Временно от системы газоснабжения были отключены: п. «Көкбулақ», п. «Тәуелсіздікке 20 жыл», п. «Алтын төбе», п. «Ақбулақ», п. «Жаңа Тұрлан» - итого 820 домов частного сектора, а также 3 промышленных предприятия.