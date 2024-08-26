Более 800 домов остались без газа из-за ЧП в Шымкенте

В данное время в городе ведутся аварийно-восстановительные работы
25 августа 2024 года в 17:07 часов в аварийную службу шымкентского производственного филиала QazaqGaz Aimaq поступило сообщение о том, что по адресу мкр. «Ынтымак-2» произошел пожар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar
Оперативно прибыв на место происшествия, аварийная бригада АО QazaqGaz Aimaq выяснила, что по неустановленной причине рядом с территорией ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» произошло возгорание сухостоя.
Пожар потушен, пострадавших нет. В результате данного пожара произошло расплавление подземного полиэтиленового газопровода высокого давления.
В целях локализации чрезвычайного происшествия аварийной бригадой перекрыты задвижки в двух газовых колодцах.
Временно от системы газоснабжения были отключены: п. «Көкбулақ», п. «Тәуелсіздікке 20 жыл», п. «Алтын төбе», п. «Ақбулақ», п. «Жаңа Тұрлан» - итого 820 домов частного сектора, а также 3 промышленных предприятия.