Более 90 человек погибли в результате наводнений в Непале

Жертвами наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, стали более 90 человек, сообщает korrespondent.net.
По данным МВД Непала, в результате наводнений погиб 91 человек, 25 пострадали, еще 35 числятся пропавшими без вести.
Почти три тысячи жилых домов полностью разрушены, пострадали около 3,8 тысяч объектов социального значения.
В спасательно-восстановительных работах участвуют 27 тысяч человек.
Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром 11 августа.
По данным МВД Непала, в результате наводнений погиб 91 человек, 25 пострадали, еще 35 числятся пропавшими без вести.
Почти три тысячи жилых домов полностью разрушены, пострадали около 3,8 тысяч объектов социального значения.
В спасательно-восстановительных работах участвуют 27 тысяч человек.
Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром 11 августа.