Более 90 человек погибли в результате наводнений в Непале

В мире
Жертвами наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, стали более 90 человек, сообщает korrespondent.net.

По данным МВД Непала, в результате наводнений погиб 91 человек, 25 пострадали, еще 35 числятся пропавшими без вести.

Почти три тысячи жилых домов полностью разрушены, пострадали около 3,8 тысяч объектов социального значения.

В спасательно-восстановительных работах участвуют 27 тысяч человек.

Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром 11 августа.

Популярное

Все
Возродить сквозное судоходство
В Атырау появится уникальная локация
Лето перемен
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
Отпуск отменяется
«Золотая» Фатима
Семь медалей из Ташкента
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Символы надежды
«Затонувший лес» станет ближе
Узнали соперников по Азиаде
На кортах планеты
Верность мечте, сила характера, ответственность перед страной
Инструмент экономической дипломатии
Базовая ставка снижена до 16,75%
Там, где выплавляют медь
Гарантия переезда
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Законодательная повестка
Президент Казахстана примет участие в форуме Казахстана и России в Омске
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Косшы: пять лет в статусе города
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Ресайклинг при ремонте дорог
Встают на крыло
Дом для культуры
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Золото из Терамо
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Раненого филина передали в зоопарк
Стипендия от Динары
На Кубке мира в Корее
В тройке сильнейших
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Мощный шторм обрушился на Стамбул
Электросети не выдерживают нагрузки из-за жары в Кыргызстане
Опыт НОК Казахстана включили в число лучших мировых практик
Слияние Paramount и Warner Bros. остановлено

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]