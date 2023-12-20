120 млн долларов Кайрата Сатыбалдыулы вернули в Казахстан в декабре

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается

Фото: gov.kz

В Антикоррупционной службе РК перечислили возвращенные государству активы и суммы денег осужденным Кайратом Сатыбалдыулы, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Сообщается, что в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц в Казахстан возвращаются незаконно выведенные из страны активы, деньги и иное имущество, полученное преступным путем.

"Только в декабре текущего года обеспечен возврат 120 млн долларов США К. Сатыбалдыулы, что превышает 55,4 млрд тенге. Деньги направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

Таким образом, всего Антикоррупционной службой за последние 2 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денег на сумму более 912 млрд тенге", – сообщили в агентстве.

Там же отметили, что в их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и деньги, в том числе из-за рубежа. Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается.

Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы за растрату имущества АО «Центр транспортного сервиса» и причинение имущественного ущерба АО «Казахтелеком».

 

#расследование #деньги #Антикор #возврат #активы #Кайрат Сатыбалдыулы

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