Суд посадил в тюрьму Кайрата Сатыбалдыулы, лишив его звания и госнаград

В Астане состоялось судебное заседание по делу Кайрата Сатыбалдыулы, по итогам которого его приговорили к шести годам лишения свободы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В рамках судебного заседания в Астане был оглашен обвинительный приговор в отношении Сатыбалдыулы, Мухамбеджанулы, Бекетова по факту растраты имущества АО «Центр транспортного сервиса» и Сатыбалдыулы, Конурбаева, Муравьева о причинении имущественного ущерба АО «Казахтелеком».

«В соответствии с ч.3 ст. 58 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить Сатыбалдыулы Кайрату наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, органов местного самоуправления, в Нацбанке РК и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе в национальных управляющих холдингах, нацкомпаниях, нацинститутах развитиях, акционером которых является государство и дочерних организациях сроком на 10 лет», - зачитал приговор судья Нурлан Баяхметов.

По решению суда Кайрат Сатыбалдыулы отбывать наказание будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также суд лишил Кайрата Сатыбалдыулы специального звания "генерал-майор органов национальной безопасности РК" и госнаград - орденов «Курмет» и «Парасат».