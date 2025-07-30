Более 95% казахстанцев оценивают межэтнические отношения как стабильные - МКИ РК

Общество
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Министерство культуры и информации продолжает целенаправленную работу по укреплению гражданского согласия и развитию межэтнических отношений

Фото: Минкультуры

По итогам первого полугодия 2025 года свыше 95% респондентов охарактеризовали межэтнические отношения в стране как стабильные и благополучные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений с начала года во всех регионах республики активно функционируют информационно-разъяснительные группы. По их линии проведено более 2 000 обучающих и профилактических мероприятий, направленных на повышение правовой и этнополитической грамотности граждан.

Особое внимание уделено развитию института этномедиации. В стране функционирует более 20 центров и советов, в состав которых входят профессиональные медиаторы, юристы, педагоги, психологи, религиоведы, журналисты и общественные деятели. За первое полугодие ими проведено около 500 мероприятий, охвативших свыше 22 тысяч человек.

С этого года в 14 вузах страны для студентов-журналистов введена специальная дисциплина — «Этнополитическая грамотность», что позволит формировать устойчивую культуру ответственного освещения этнической тематики в медиапространстве.

Активную роль в профилактике конфликтов играют Советы матерей Ассамблеи народа Казахстана — свыше 1700 объединений, вовлечённых в работу. Они реализуют проекты, направленные на укрепление моральных ценностей и семейного воспитания. Также продолжают эффективно функционировать Советы аксакалов (Ақсақалдар кеңесі), которые за полгода рассмотрели более 300 проблемных вопросов, предоставив свыше 200 рекомендаций государственным органам и общественным организациям.

В рамках благотворительной деятельности центры «Жомарт жан», объединяющие более 340 активистов – меценатов, волонтёров и общественных деятелей, с начала года организовали свыше 500 мероприятий и оказали помощь на сумму более 304 млн тенге.

Значительный вклад в формирование культуры гражданской ответственности вносят участники экологических акций. В рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» в мероприятиях приняли участие более 300 тысяч представителей этнокультурных объединений, молодёжи и добровольцев.

#МКИ #межэтническое согласие

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