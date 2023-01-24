Более двухсот шаржей представил в Центральном государственном музее известный художник-карикатурист, журналист Еркин Нуразхан

Культура
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Юлия Миленькая, Алматы

Герои его работ – казахстанские политики, общественные деятели, звезды эстрады.

Когда-то карикатура как жанр изобразительного искусства занимала особое и почетное место на страницах печатных изданий. Сейчас только малая часть отечественных газет и журналов сохранила приверженность к лаконичным «песням без слов», представляя их на своих страницах.

Обозначить пороки современного общества и ловко «подколоть» героев сегодняшнего времени удается далеко не каждому художнику и журналисту. Профессиональный карикатурист, помимо творческих способнос­тей, обладает отличным чувством юмора, ясностью мысли, особой наблюдательностью. Таковым, несомненно, является Еркин Нуразхан. Художник уже сорок лет трудится в этом непростом и интересном жанре. А свою первую «шутку» Еркин Ибрагимович нарисовал в 1982 году. Героем его дебюта стал писатель Аскар Сулейменов.

По словам мастера, когда он служил в армии, тоже довольно часто «шаржировал». Его рисунки появлялись в советских сатирических изданиях.

– Карикатура помогала вскрывать острые проблемы и темы, пороки общества, а органы Центрального комитета Коммунистической партии на это реагировали, организовывая соответствующие проверки, – говорит Еркин Нуразхан. – Безус­ловно, несколько расстраивает тот факт, что авторитет и значимость карикатуры теряется, хотя общество интерес к этому жанру сохраняет.

По мнению Еркина Ибрагимовича, с карикатурами и шаржами сегодня продолжают «дружить» такие отечественные профессио­налы, как Владимир Кадырбаев, Ибрагим Кубеков, Галым Смагулов. Художник отмечает, что герои его работ всегда адекватно воспринимают себя через рисунок. Это показывает их как людей с самоиронией, чувством юмора, готовых воспринимать критику.

– Например, казахстанский общественный деятель, эколог Мэлс Елеусизов, увидев свой шарж на выставке, подошел ко мне и пожал руку. «Интересная работа получилась», – сказал он мне, – вспоминает Еркин Ибрагимович.

Являясь по натуре добрым человеком, любящим и ценящим людей, каждого персонажа Еркин Ибрагимович изображает в веселой и совсем не злой форме. Истинная рука профессионала и мудрого дипломата видна в его трудах.

– Иногда работы получаются довольно жесткими, но и на них герои моих портретов не обижаются, судя по их реакции, – делится мастер. – Кстати, один из самых ярких политиков XX века генерал де Голль имел особые черты лица, довольно большой нос. На него часто рисовали шаржи и карикатуры в различных изданиях. Когда же перестали изображать, он даже стал спрашивать: почему, мол, не проявляют к нему интерес? Таким образом, жанр карикатуры был и остается востребованным и нужным.

В свое время художник активно сотрудничал с политичес­ким еженедельником «Туркес­тан», научным журналом Central Asia Monitor, газетой «Алматы ақшамы», для которых рисовал политические шаржи и тематические карикатуры, отражающие различные события в стране.

По мнению Еркина Ибрагимовича, сегодня главным редакторам, учредителям печатных и интернет-изданий не стоит сбрасывать со счетов работу профессиональных художников, которые наравне с пишущими журналистами могут ярко и емко вскрыть общественные «нарывы». Художник уверен, что карикатура имеет большой шанс возродиться и занять дос­тойное место в печатной прессе и в пространстве отечественных интернет-ресурсов.

Коллекция Еркина Нуразхана насчитывает свыше тысячи шаржей и карикатур, около 600 из которых автор передал в дар Центральному государственному музею. Также его работы хранятся в Государственном музее искусств им. А. Кастеева, Музее Первого Президента, Музее изобразительного искусства Восточно-Казахстанской области.

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