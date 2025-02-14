Более ста автомобилей столкнулись в Орегоне

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Массовое ДТП на автомагистрали в Орегоне произошло из-за метели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

ДТП случилось в американском штате Орегон в условиях нулевой видимости из-за сильной метели, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на офис шерифа.

Массовое столкновение автомобилей произошло в районе водопада Малтнома в 40 километрах от города Портленд. В результате аварии загорелся внедорожник, но люди смогли из него выбраться.

Есть сообщения о том, что другие путешественники остаются заблокированными в своих автомобилях.

Спасатели проводят поиски, проверяя машину за машиной.