Более ста казахстанских производителей участвуют в Шанхайской выставке товаров

102
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Это стало рекордом за все годы участия Казахстана в CIIE

Фото: пресс-служба МТИ РК

Казахстан представлен сразу на четырех площадках Шанхайской международной выставки импортных товаров, которая проходит уже в восьмой раз, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК

Шанхайская международная выставка импортных товаров традиционно собирает крупнейших игроков мировой торговли. В этом году в CIIE участвуют представители из 155 стран и более 4 100 зарубежных компаний, а число профессиональных посетителей превысило 449 тысяч человек.

«Для Казахстана участие в Шанхайской выставке давно стало стратегическим направлением. Эта площадка открывает новые экспортные возможности для отечественных производителей и служит воротами не только в Китай, но и на другие мировые рынки», - отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Особое значение, добавил глава торгового ведомства, выставка приобретает на фоне изменений в экономической политике Китая. Страна делает ставку на развитие внутреннего потребления за счёт импорта, стимулируя приток качественных товаров со всего мира. В рамках официальной дорожной карты правительства КНР в этом году особое внимание уделяется развитию торговли с развивающимися странами, включая Центральную Азию.

Благодаря участию в Шанхайской выставке казахстанские компании не только заключают экспортные контракты, но и получают доступ к крупнейшему потребительскому рынку планеты. За последние 5 лет объем взаимной торговли практически удвоился, достигнув к 2024 году $ 30,2 млрд. Казахстанский экспорт с Китаем увеличился в 2 раза.

​По данным QazTrade, общий объем подписанных казахстанскими компаниями контрактов в рамках участия в Шанхайской выставке за последние годы превысил $306,5 млн. Только в 2023–2024 годах были заключены десятки соглашений на поставку масложировой продукции, мяса, растительных масел, сухого верблюжьего молока, соков и пюре. В этом году ожидается подписание новых долгосрочных контрактов на поставку сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

На полях выставки АО «QazTrade» подписало Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Optimize Integration Group из Шэньчжэня. Документ направлен на развитие цифровой торговли между Казахстаном и Китаем, создание онлайн-площадок и цифровых инструментов для продвижения товаров и ускорения экспортных процессов. Стороны договорились совместно продвигать казахстанские продукты питания и сельхозтовары на китайский рынок, развивать современные технологии и логистику, а также улучшать условия для взаимных расчетов. OIG Group - один из самых крупных и технологичных игроков в сфере импорта продовольствия в Китае. Компания входит в ТОП-500 крупнейших предприятий страны, работает с 31 тысячей поставщиков по всему миру.

«Министерство торговли и интеграции создает условия для выхода малого и среднего бизнеса на международные рынки и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Мы продвигаем казахстанскую продукцию в Китай по принципу регионализации — в разных провинциях открываются павильоны, представительства и торговые дома. Уже работают партнерские офисы в Урумчи и Нанкине. По итогам выставки достигнуты новые договоренности о расширении географии присутствия казахстанских компаний. Сегодня Казахстан представлен на всех четырех площадках: в национальном павильоне, на площадке Всекитайской федерации кооперативов «China Co-Op», на площадке «Jiangsu SOHO», также в этом году впервые город Алматы представил свой отдельный павильон. Благодаря комплексному подходу мы в этом году привлекли рекордное количество производителей», - отметил Арман Шаккалиев.

В рамках совместной программы с Китаем планируется проведение акселерации по адаптации продукции к требованиям китайского рынка: упаковка, брендирование и продвижение товаров.

#товары #выставка #производители #Шанхай #CIIE

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Во главе угла – безопасность детей
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Ориентиры Справедливого Казахстана
Ключевые принципы и ценности
Тенденция к увеличению темпов развития
Запущен крупный аграрный кластер
Девять месяцев стабильного роста
Эксклюзивное тесто успеха
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Первую партию казахстанской пшеницы отправили в Армению
Системный диалог выходит на новый уровень
Совместный ответ на вызовы
Ряд двусторонних документов подписали Казахстан и Беларусь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]