Фото: пресс-служба МТИ РК

Казахстан представлен сразу на четырех площадках Шанхайской международной выставки импортных товаров, которая проходит уже в восьмой раз, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК

Шанхайская международная выставка импортных товаров традиционно собирает крупнейших игроков мировой торговли. В этом году в CIIE участвуют представители из 155 стран и более 4 100 зарубежных компаний, а число профессиональных посетителей превысило 449 тысяч человек.

«Для Казахстана участие в Шанхайской выставке давно стало стратегическим направлением. Эта площадка открывает новые экспортные возможности для отечественных производителей и служит воротами не только в Китай, но и на другие мировые рынки», - отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Особое значение, добавил глава торгового ведомства, выставка приобретает на фоне изменений в экономической политике Китая. Страна делает ставку на развитие внутреннего потребления за счёт импорта, стимулируя приток качественных товаров со всего мира. В рамках официальной дорожной карты правительства КНР в этом году особое внимание уделяется развитию торговли с развивающимися странами, включая Центральную Азию.

Благодаря участию в Шанхайской выставке казахстанские компании не только заключают экспортные контракты, но и получают доступ к крупнейшему потребительскому рынку планеты. За последние 5 лет объем взаимной торговли практически удвоился, достигнув к 2024 году $ 30,2 млрд. Казахстанский экспорт с Китаем увеличился в 2 раза.

​По данным QazTrade, общий объем подписанных казахстанскими компаниями контрактов в рамках участия в Шанхайской выставке за последние годы превысил $306,5 млн. Только в 2023–2024 годах были заключены десятки соглашений на поставку масложировой продукции, мяса, растительных масел, сухого верблюжьего молока, соков и пюре. В этом году ожидается подписание новых долгосрочных контрактов на поставку сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

На полях выставки АО «QazTrade» подписало Меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Optimize Integration Group из Шэньчжэня. Документ направлен на развитие цифровой торговли между Казахстаном и Китаем, создание онлайн-площадок и цифровых инструментов для продвижения товаров и ускорения экспортных процессов. Стороны договорились совместно продвигать казахстанские продукты питания и сельхозтовары на китайский рынок, развивать современные технологии и логистику, а также улучшать условия для взаимных расчетов. OIG Group - один из самых крупных и технологичных игроков в сфере импорта продовольствия в Китае. Компания входит в ТОП-500 крупнейших предприятий страны, работает с 31 тысячей поставщиков по всему миру.

«Министерство торговли и интеграции создает условия для выхода малого и среднего бизнеса на международные рынки и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. Мы продвигаем казахстанскую продукцию в Китай по принципу регионализации — в разных провинциях открываются павильоны, представительства и торговые дома. Уже работают партнерские офисы в Урумчи и Нанкине. По итогам выставки достигнуты новые договоренности о расширении географии присутствия казахстанских компаний. Сегодня Казахстан представлен на всех четырех площадках: в национальном павильоне, на площадке Всекитайской федерации кооперативов «China Co-Op», на площадке «Jiangsu SOHO», также в этом году впервые город Алматы представил свой отдельный павильон. Благодаря комплексному подходу мы в этом году привлекли рекордное количество производителей», - отметил Арман Шаккалиев.

В рамках совместной программы с Китаем планируется проведение акселерации по адаптации продукции к требованиям китайского рынка: упаковка, брендирование и продвижение товаров.