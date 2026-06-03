Ряд двусторонних документов подписали Казахстан и Кипр

В Акорде прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева и Никоса Христодулидиса в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

По итогам переговоров Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса, в присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межведомственными документами:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Подминистерством по исследованиям, инновациям и цифровой политике Республики Кипр о сотрудничестве в сфере ИКТ, электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности;

2. Меморандум о взаимопонимании о культурном сотрудничестве между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Подминистерством культуры Республики Кипр;

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования, культуры, спорта и молодежи Республики Кипр о сотрудничестве в области образования и науки;

4. Меморандум о взаимопонимании в сфере спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством образования, спорта и молодежи Республики Кипр;

5. Соглашение о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой Республики Казахстан и Торгово-промышленной палатой Республикой Кипр по укреплению инвестиционных и деловых перспектив между двумя палатами.