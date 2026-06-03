Бектенов и Христодулидис приняли участие в бизнес-форуме

На площадке форума свыше 70 представителей бизнес-сообщества двух стран обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах экономики, включая торговлю, логистику, АПК, IT и искусственный интеллект

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов и Президент Кипра Никос Христодулидис приняли участие в Казахстанско-кипрском бизнес-форуме, который проходит в Астане в рамках официального визита Президента Кипра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Выступая на форуме, Премьер-министр РК отметил, что президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кипра Никос Христодулидис в ходе переговоров обозначили потенциал развития взаимной торговли и подчеркнули готовность заключать взаимовыгодные договоренности. В свою очередь, диалоговая площадка позволяет наладить прямое сотрудничество деловых кругов.

«Казахстан под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева реализует масштабные политические реформы, направленные на диверсификацию экономики, стимулирование инноваций и продвижение модели развития, основанной на знаниях. Народ Казахстана одобрил новую Конституцию, которая закладывает основу для построения сильного, динамичного и конкурентоспособного государства, где инвестиционная политика и привлечение капитала являются краеугольными камнями для обеспечения устойчивого экономического роста и технологического обновления», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Никос Христодулидис в своем выступлении отметил, что Кипр для казахстанских компаний может стать эффективной точкой выхода на европейский рынок, а также надежным партнером для региональных операций и структурированных инвестиций.

«Кипр рассматривает Казахстан как стратегически важного партнера в Центральной Азии, страну с растущим региональным и международным значением, которая играет все более важную роль в укреплении связей между Европой и Азией и в развитии новых торговых, инвестиционных коридоров по всей Евразии. В условиях фундаментальной перестройки глобальных цепочек поставок и транспортных маршрутов Транскаспийский международный транспортный маршрут приобретает все большее стратегическое значение, и Казахстан становится ключевым элементом этой новой архитектуры в контексте связанности между Азией и Европой. Экономика Кипра продолжает демонстрировать устойчивость и стабильный рост, несмотря на современные вызовы. Работая вместе, мы сможем превратить этот потенциал в реальные результаты, создавая новые возможности, более прочные экономические связи и долгосрочное процветание для наших народов и экономик», — отметил Никос Христодулидис.

Модератор сессии, председатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отметил, что Кипр является одним из наиболее важных партнеров в предоставлении финансовых и инвестиционных услуг компаниям-резидентам из Казахстана, а также в сопровождении различных инвестиционных проектов. По его словам, укрепление деловых связей между предпринимательскими сообществами двух стран открывает дополнительные возможности для реализации новых инициатив и привлечения инвестиций.

Участникам форума представлены инвестиционные возможности и деловая экосистема Казахстана. Премьер-министр Казахстана призвал предприятия обеих стран к активному сотрудничеству, особенно в новых областях, представляющих взаимный интерес.

Казахстан заинтересован в привлечении инвесторов и высококвалифицированных специалистов. В этих целях совершенствуется миграционная политика, введен специальный визовый режим «Алтын виза». Согласно Президентскому принципу «Закон и Порядок» в стране выстроена архитектура взаимодействия с инвесторами и эффективного сопровождения инвестпроектов на всех стадиях реализации. Работает Международный финансовый центр Астана с юрисдикцией английского общего права и уникальными условиями ведения бизнеса, где на сегодня уже зарегистрированы свыше 30 компаний из Кипра.

Для работы инвесторов создана необходимая инфраструктурная база, которая позволяет развивать инновационные технологии и активно внедрять решения ИИ. В Астане функционирует Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, одна из крупнейших технологических площадок Евразии – Astana Hub, запущены два мощных суперкомпьютера, строится «Долина ЦОДов» и др.

Руководитель правительства Казахстана обратил внимание участников форума на сектора экономики, где имеется большой потенциал для укрепления долгосрочных связей.

В частности, в транспортно-логистической сфере названы взаимовыгодные перспективы. Казахстан, расположенный в центре Евразии, укрепляет роль регионального хаба и обеспечивает более 80% сухопутных грузоперевозок между Китаем и Европой. Кипр играет большую роль с учетом его возможностей в Восточном Средиземноморье и опыта в сфере морских услуг, судоходства и управления судами.

В аграрной сфере имеется потенциал для расширения сотрудничества с учетом возрастающей роли продовольственной безопасности и устойчивого развития. Казахстан входит в десятку крупнейших производителей зерна в мире и экспортирует его более чем в 70 стран, а также развивает производство удобрений. В свою очередь, Кипр обладает сильными позициями в производстве качественной сельскохозяйственной продукции.

Серьезный импульс сотрудничеству придаст сфера цифровых технологий и инноваций. Казахстан, обладая развитой цифровой инфраструктурой, предлагает кипрским компаниям практическую площадку для реализации совместных проектов в IT, финтех, GovTech и в области искусственного интеллекта.

Кипр видит значительный и взаимовыгодный потенциал партнерства между странами, который можно превратить в реальные результаты, укрепить экономические связи и создать новые возможности для бизнеса и народов двух стран. Запуск первого прямого авиарейса с Казахстаном создаст новые значительные возможности для более тесного взаимного сотрудничества в таких сферах, как судоходство, морские услуги, транспорт и логистика, финтех, цифровые технологии, искусственный интеллект, инновации, энергетика, в особенности возобновляемая энергия, фармацевтика, здравоохранение, сельское хозяйство и продовольственная безопасность.

По итогам форума Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Президент Кипра Никос Христодулидис подчеркнули готовность к расширению деловых связей и запуску новых взаимовыгодных проектов, направленных на укрепление торгово-экономического партнерства. Со своей стороны, Правительство Казахстана готово оказать всю необходимую поддержку.