Более ста жертв бытового насилия нашли поддержку в кризисных центрах региона

В Карагандинской области действуют девять кризисных центров, в которых есть место почти для 200 женщин и их детей. Здесь жертвы доморощенных деспотов могут находиться до полугода. Один из таких центров, работающих в Караганде, ласково называют Домом мамы. Он помогает женщинам уже на протяжении десяти лет.

В Доме мамы женщины и их малыши живут одной большой коммуной. Сообща готовят еду и делают уборку, вместе нянчат детей и делятся друг с другом свои­ми переживаниями. Жерт­вам бытового насилия здесь в первую очередь помогают справляться с психологическими проблемами. Их консультируют по юридическим вопросам, оформ­ляют документы и даже помогают получить профессию. Они проходят краткосрочные курсы, а потом устраиваются на работу. Всего за время существования карагандинского Дома мамы поддержку здесь получили более 400 женщин.

Надо отметить, что кризисные центры сотрудничают с полицией. В этом году сюда направили 39 женщин и 71 ребенка, которые пострадали от бытового насилия.

Особенно тесными их связи стали после того, как в 2023 году в Казахстане начали ужесточать ответственность за семейно-бытовое насилие. В частности, до 15 суток продлен срок ареста для домашних тиранов, а при повторном нарушении – до 25 суток. Исключили возможность повторного примирения жертвы и абьюзера. Увеличили тюремный срок за причинение тяжкого и среднего вреда здоровью пострадавшего от бытового насилия.

– В нашей области с начала этого года совершено 35 уго­ловных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, – информирует первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров. – Жертвами стали 15 женщин, 17 мужчин и трое детей. Мы сделали анализ и установили три основные причины, которые способствуют семейно-бытовым конфликтам. Первая и самая актуальная – это алкоголизм. Из-за пристрастия к спиртным напиткам происходит деградация личности и потеря семейных ценностей. Жертвами пьющих людей чаще всего становятся те, кто живет вместе с ними. Это их жены, пожилые родители и дети.

Вторая причина – безработица. Из-за нее совершается около трети семейно-бытовых преступ­лений. Лишившись работы, любители почесать кулаки зачас­тую берут кредиты в банках или закладывают ценные вещи в ломбарды. Из-за дыр в семейном бюджете не удается вернуть долг, что и становится поводом для конфликта с рукоприкладством. И третья причина – это супружеские измены и ревность.

– К слову, о семейном бюджете. Раньше за правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений существовали штрафы, – отмечает полковник полиции Жаскайрат Каиров. – Но в прошлом году их убрали. Теперь на первый раз предусмотрено предупреждение, а потом – арест. Почему мы отказались от штрафов? Потому что они негативно отражаются на семейном бюджете и не решают проблему.

После ужесточения законодательства у полицейских прибавилось работы. За прошедшие пять месяцев они более 3 000 раз выезжали на вызовы по семейным конфликтам, где задерживали домашних бузотеров. В результате суд отправил более 3 600 человек под административный арест на различные сроки. Надо сказать, что за год нагрузка на спецприемники карагандинского региона значительно выросла. Однако скоро она станет еще выше.

– Вступили в силу поправки, которые предусматривают криминализацию статей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои», – говорит заместитель начальника департамента полиции. – Раньше они были административными. С 16 июня мы расследуем такие дела в рамках уголовного производства. Следовательно, применяется совсем иной подход.

Что касается статьи 108-1 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», то по ней домашнего тирана могут арестовать на срок до 50 суток. Раньше было до 10 суток. А если он снова будет распускать руки, то суд вправе посадить его за решетку максимум на два года.

Наказание за побои тоже стало жестче. На первый раз кухонного боксера отправят в спецприемник на срок до 25 суток. А если он посмеет взять реванш, то его арестуют на 30–50 суток. Расстроим агрессоров, которые умеют бить так, что на теле жертвы не остается ни синяков, ни ран. Вас все равно арестуют, потому что по статье 109-1 «Побои» квалифицирующим признаком является физическая боль, которую испытала жертва, а не телесные повреждения.

Отметим, что женщины, подвергшиеся домашнему насилию, часто просят вынести защитное предписание. И суды идут им навстречу. Они, к примеру, запрещают агрессорам пить спиртное, приближаться к жертве и звонить ей, обязывают его обратиться за психологической помощью.

– Пока наши суды не выгоняют агрессоров из дома. Но уже поднимается вопрос о том, чтобы ввести запрет на совместное проживание с жертвой, – добавляет полковник Каиров. – Мы считаем, что это наиболее эффективная мера, которая позволит предупредить тяжкие последствия. При этом хочу отметить, что наша цель – сохранить семью, а не разрушить ее.