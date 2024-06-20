Более ста жертв бытового насилия нашли поддержку в кризисных центрах региона
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Елена Ульянкина, Карагандинская область
В нашем обществе не принято выносить сор из избы. Женщины порой страдают от унижений и побоев своих мужей, а на людях создают видимость благополучной семьи. Напряженная обстановка в доме негативно отражается на детях. И все же немногие решаются разорвать абьюзивные отношения и уйти от домашнего тирана. Одним некуда податься, другие боятся осуждения родных, третьи переживают, что не смогут содержать себя и детей. Но выход есть. Жертвы семейно-бытового насилия могу обратиться в кризисные центры, где их приютят и помогут выйти из депрессии.