Более тысячи СХТП подали заявки на раннее финансирование посевной

Сельское хозяйство
132

В рамках исполнения поручения и системной работы по совершенствованию мер поддержки в текущем году прием заявок по программе «Кең дала 2» был начат 1 октября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день сформирован пул из более 1 тысячи сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 149,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Раннее финансирование позволяет аграриям эффективно подготовиться к сельскохозяйственному сезону 2026 года, приобрести горюче-смазочные материалы по выгодным ценам, закупить удобрения, провести ремонт сельскохозяйственной техники и сформировать необходимый запас семян.

Доступ к финансовым ресурсам на данном этапе является ключевым условием успешного проведения посевной кампании. Программа предусматривает льготную ставку вознаграждения в размере 5% годовых. Выделенные средства могут быть направлены как на подготовку к посевной, так и на проведение уборочных работ или покрытие сезонных расходов.

Для сельхозтоваропроизводителей, испытывающих сложности с залоговым обеспечением, предусмотрена возможность гарантирования: до 85% суммы займа может быть обеспечено гарантией Фонда «Даму». Финансирование осуществляется через филиальную сеть Аграрной кредитной корпорации и партнерские финансовые институты по всей стране. Комплексный подход, реализуемый АКК, обеспечивает доступность и оперативность поддержки для фермеров вне зависимости от региона их деятельности. Это способствует повышению устойчивости аграрного сектора и своевременному проведению сезонных полевых работ.

Подробная информация о программе размещена на сайте Agrocredit.kz. Консультации также доступны по номерам Call-центра: 5353 (Kcell, Activ, Beeline) и +7 775 007 68 07 (Tele2, Altel).

