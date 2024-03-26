Более тысячи работников ветстанции не получили зарплату в Алматинской области

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Прокуратура добилась выплаты заработной платы 1043 работникам на общую сумму 223 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Установлено, что ГКП на ПВХ «Ветеринарная станция» по Алматинской области  за январь не выплатила заработную плату 1043 работникам на общую сумму 223 млн тенге.

«По акту надзора прокуратуры заработная плата перед работниками полностью погашена,  руководитель вышеуказанной организации привлечен к административной ответственности по ст. 87 КоАП РК «Нарушение требований по оплате труда» и к выплате штрафа в размере 150 МРП (553 800 тенге),  на сегодня указанная сумма руководителем погашена», —  проинформировали в надзорном органе.

Вместе с тем в прокуратуре добавили, что при несвоевременной выплате заработной платы законодательством предусмотрена ответственность по ст. 87 КоАП «Нарушение требований по оплате труда», а также по  ч.3 ст.152 УК РК «Нарушение трудового законодательства РК».

#прокуратура #Алматинская область #зарплата #ветеринары #невыплата

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