Большая сила «средних держав»

«Средние державы» могут и должны играть более весомую роль в обеспечении глобального мира и безопасности. О том, в чем их сила и почему Казахстан находится в числе таких государств, мы попросили рассказать Мираса Жиенбаева, ведущего эксперта отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК, автора книги «Widening the Scope: How Middle Powers are Changing Liberal Institutionalism» – первой в Казахстане монографии, посвященной изучению роли middle powers в международных отношениях.