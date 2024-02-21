Большая сила «средних держав»

Политика
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Подготовила Юлия Магер

«Средние державы» могут и должны играть более весомую роль в обеспечении глобального мира и безопасности. О том, в чем их сила и почему Казахстан находится в числе таких государств, мы попросили рассказать Мираса Жиенбаева, ведущего эксперта отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК, автора книги «Widening the Scope: How Middle Powers are Changing Liberal Institutionalism» – первой в Казахстане монографии, посвященной изучению роли middle powers в международных отношениях.

фото из архива "КП"

– Какие государства имеются в виду, когда мы говорим о «средних державах»? И почему в последние годы этим странам уделяется такое пристальное внимание?

– «Средние державы» (middle powers) – это условная категория государств в современной системе международных отношений, чья стратегическая культура, тактика и поведение обладают рядом ключевых критериев.

Прежде всего это государства с динамичной неконфронтацион­ной внешнеполитической повесткой, направленной на мирное конструктивное сотрудничество. Это позволяет им иметь ассимет­ричное влияние в международных делах, вне зависимости от их площади, численности населения или объема ВВП.

С точки зрения механизмов влияния на систему глобального регулирования «средние державы» используют стратегию построения альянсов и коалиций для продвижения собственной повестки и усиления своей агент­ности в международных делах. Именно активное использование инструментов многосторонней дипломатии позволяет «средним державам» усиливать свои позиции, в том числе за счет участия в международных организациях и региональных интеграционных форматах.

И наконец, «средние державы» исторически играют роль стабилизаторов мирового порядка, поддерживая его фундаментальные принципы и сдерживая эрозию норм.

Никакие иные характеристики государства, вроде объема ВВП, численности населения или площади территории, не являются критериями для отнесения его в категорию «средних держав».

Именно эти ключевые характеристики обращают на себя внимание как ведущих мировых исследователей на концептуальном уровне, так и современных дипломатов – в практической плоскости. В сегодняшнем мире, в котором конфронтация «великих держав» достигла беспрецедент­ного уровня, именно «средние державы» с их стабилизирующим эффектом выходят в фарватер мировой политики.

Сегодня без конструктивного участия одной или группы «средних держав» невозможно решение глобальных проблем, вроде снижения выбросов углекислого газа, борьбы с последствиями изменения климата или достижения Целей устойчивого развития.

Эта важность «средних держав» будет лишь возрастать в ближайшее десятилетие, полнос­тью меняя ландшафт мировой гео­политики. «Великие державы» (great powers) должны создавать коалиции со средними и малыми для достижения прогресса в каком бы то ни было вопросе.

– Казахстан впервые признан как «средняя держава» на мировом уровне. Что это означает для нас?

– Концептуально для нас это имеет лишь некоторое символическое значение. Казахстан является органичной, естественной «средней державой» в современном мировом порядке.

В стремлении создать гармоничное пространство по всему периметру своих границ и в целом – на пространстве Евразии, Казахстан стал инициатором и, так сказать, оригинатором большего числа многосторонних форматов и международных инициатив, чем любая другая держава на континенте.

Наша способность балансировать глобальную нестабильность в мировой политике, предлагая способы конструктивного взаимодействия, и выступать важным провайдером стабильности в региональных делах превратила Казахстан в одно из наиболее важных для современного миропорядка государств.

Включение в так называемый «список средних держав» – констатация известного нам факта и признание нашими немецкими коллегами той возрастающей роли Казахстана, которую мы играем в международных делах.

– Президент Касым-Жомарт Токаев не раз на различных площадках говорил о необходимости усиления голоса «средних держав» в Совете Безопасности ООН. Почему это важно для преодоления кризиса в самом Совбезе и для поиска путей решения глобальных вызовов?

– Реформа ООН как центральной организации в современной системе международных отношений – предмет широких дискуссий на самых разных уровнях.

Многие связывают кризис современного миропорядка с «утратой способности» международных организаций к немедленной адаптации к стремительно усложняющейся реальности наших дней. Сам миропорядок, основанный на международных институтах, – продукт лишь последних почти 80 лет в мировой политике.

Важно понимать, что устойчивость ООН, несмотря на парадоксальную структуру, подчеркивает ее способность содействовать международному сотрудничеству, демонстрируя силу и адаптивность на протяжении почти восьми десятилетий. Тем не менее решения центрального органа ООН – Совета Безопаснос­ти – все чаще оспариваются, подрывая тем самым центральную роль Организации в системе глобального регулирования.

Это создает многоуровневый вызов: существует устоявшийся консенсус о необходимости реформы данного органа, но структура этих реформ – предмет широких дебатов.

Инициатива Президента ­Токаева о более активном вовлечении «средних держав» в работу СБ ООН продолжает глобальный мировой тренд. Именно поэтому лидеры Германии, Канады и многих других стран выступали со схожими или поддерживающими тезисами.

«Средние державы» могут выступать акторами стабильности и провайдерами необходимых изменений для повышения степени адаптации СБ ООН к многоуровневым кризисам. В то же время «средние державы» при возможном включении их в работу Совбеза ООН в роли постоянных или непостоянных членов (а возможно, в будущем будет предложена и альтернативная форма членства) смогут решить вопрос более широкой представленности наций в решении самых значимых вопросов повестки глобальной системы регулирования.

 

#политика #ООН #реформы #средние державы

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