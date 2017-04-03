Больше, чем поэт

Помню свою первую «встречу» с ним. В 1980-е среди подростков было модно вести рукописные песенники, где с песнями из кинофильмов, «жестокими романсами» соседствовали стихи Лермонтова, Есенина, Асадова, Вознесенского. И Евтушенко. В моей тетрадке это был самый длинный текст – «Людей неинтересных в мире нет», тронувший понятными размышлениями о жизни и смерти, о том, что каждый из нас неповторим.
…И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.
…Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Евгений Евтушенко – это и мир, и эпоха поэзии, которая с его уходом окончательно стала мифом. Впрочем, уже в конце 80-х годов доверие к слову, поэтический «градус» 50–70-х, когда в Москве в переполненном зале Политехнического музея выступали Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, казались нереальными. На кадрах кинохроники – другие люди, особенные: одухотворенные лица в зале, вдохновенные исполнители на сцене. Эти поэты, прожившие яркие жизни, были символами поколения, они ощущали и связь с традицией, и свою высокую миссию.
Родился Евгений Евтушенко в 1932 году, в 1949-м его стихотворение опубликовано в газете «Советский спорт». В 1952-м выходит первая книга, и он становится самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1957-м его исключают из Литературного института, а в 1963-м – номинируют на Нобелевскую премию по литературе. Евтушенко подозревали в связях с КГБ, а он поддерживал диссидентов, публиковал смелые, резонансные произведения. Встречался с Фиделем Кастро и Ричардом Никсоном, был народным депутатом, а в 1991 году уехал преподавать в США, продолжая вести активную деятельность в России.
Талантливый, противоречивый, эпатажный, жизнелюбивый, он оставался творчески активным до последних дней. Много писал и выступал, но все-таки самыми любимыми и, пожалуй, лучшими остаются его ранние произведения, из тех самых 50–70-х: «Всегда найдется женская рука», «Не надо бояться», «Хотят ли русские войны?», «Уходят матери», «Женщина – особенное море», «Любимая, спи!», «Смеялись люди за стеной», «Я разлюбил тебя», поэма «Бабий Яр», переведенная на 70 языков...
Десятки текстов положены на музыку, и ритмы композиций разнообразны, как события в жизни автора. В 1962-м Дмитрий Шостакович написал симфонию «Бабий Яр», в 2007-м – создана рок-опера «Идут белые снеги». «Вальс о вальсе» пела Клавдия Шульженко, «Чертово колесо» («Но я лечу...») – Муслим Магомаев, «Бежит река» («Ах, кавалеров мне вполне хватает...») – Людмила Зыкина, «А снег идет» – Майя Кристалинская и Жанна Агузарова. «Со мною вот что происходит» каждый год для нас исполняет Женя Лукашин голосом Сергея Никитина в фильме «Ирония судьбы».
В 1990 году Евгений Евтушенко написал стихотворение «Дай бог», тоже ставшее песней и звучащее по-прежнему злободневно:
...Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым – но не красть,
конечно, если так возможно.
Кто такой Евтушенко, знали даже те, кто никогда не читал его произведений. Один из последних сборников Евгений Александрович назвал «Я прорвусь в XXI век…» Он прорвался. Хотя его известнейшая строчка «Поэт в России – больше, чем поэт», которую сейчас вновь повсеместно цитируют, характеризует не нынешние времена, а ушедшие. Без привязки к географии.
Слово поэта не меняет, конечно, мир. Но от поэзии нельзя отказываться. Стихи больших поэтов могут помочь читателю стать искреннее, честнее, увидеть за малым – главное: