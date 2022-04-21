Происшествия
Больше двух часов не могут потушить горящую школу в Павлодаре
Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

В Павлодаре уже более двух часов горит школа №28. Огнем полностью охвачена крыша двухэтажного корпуса здания – пострадало 1200 квадратных метров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт 101 в 8:04 утра – по предварительным данным, огонь возник в кабинете химии. На место сразу же выехали пожарные со спецтехникой, но оперативно справиться с ситуацией не удается. Если вначале сообщалось о горении кровли на площади в 200 метров, то, спустя полтора часа, площадь пожара увеличилась в 6 раз.

Еще до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 576 человек, в том числе 551 ребенок. Тем не менее, пострадала учитель, 1975 года рождения, которую госпитализировали в первую горбольницу Павлодара с предварительным диагнозом "отравление угарным газом и острая реакция на стресс". Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.

В ДЧС рассказали, что тушение пожара осложнилось по нескольким причинам.

"В связи с тем, что пожар сильно распространился, есть горючая нагрузка, сильное задымление, поздно обнаружили пожар, поэтому тушение усложнилось. Поздно сообщили, скорее всего, потому что пытались сами ликвидировать незначительный огонь", – пояснил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Кайрат Шаймарденов.

Он добавил, что личный состав департамента подняли по тревоге. С пламенем борются 70 человек, привлекли 13 единиц техники. Местные исполнительные органы предоставили три водовоза.

На место ЧП выехал и аким области Абылкаир Скаков, он объявил, что сегодня же будет собран областной штаб по ЧС, где сферу пожарной безопасности рассмотрят детально.

Отметим, это второй пожар за неделю в учебных заведениях Павлодара. 15 апреля на третьем этаже школы №1 в книгохранилище горела мебель и книги. Тогда площадь пожара составила 15 квадратных метров, троих детей госпитализировали с отравлением угарным газом, еще двум оказали помощь и отпустили домой. В ДЧС назвали предварительную причину первого ЧП – поджог, но о подробностях пока ничего неизвестно.

К слову, оба этих здания были отремонтированы по программе "Заманауи мектеп": первая школа - в прошлом году, школа №28 – в 2020-м.

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