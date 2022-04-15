Пятерых детей увезли в больницу после пожара в школе Павлодара

Ученицам понадобилась помощь медиков из-за шока от произошедшего и отравления угарным газом, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Огонь вспыхнул в школе №1 - на последнем, третьем этаже, в кабинете книгохранилища, когда в соседних классах шли уроки.

По данным Департамента по ЧС, сообщение о пожаре поступило в 11:06: в книгохранилище загорелись мебель и книги на площади в 15 квадратных метров.

До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 479 человек, в том числе 414 детей.

Пожар ликвидировали в 11:41. На месте работали 35 сотрудников противопожарной службы и 9 единиц техники, а также 4 специалиста и скорая центра медицины катастроф.

С места происшествия в больницу доставили пятерых девочек 14-15 лет. Двух после осмотра и оказания первой помощи передали родителям, а вот трех других госпитализировали в соматическое отделение детской областной больницы. Врачи оценили их состояние при поступлении как средней степени тяжести за счет интоксикации угарным газом.

Отметим, что в этой школе совсем недавно завершилась масштабная реконструкция здания по программе «Заманауи мектеп», на что выделяли почти 640 млн тенге. Ремонт системы электроснабжения также входил в объемы проведенных работ. При этом объект сдали после положенного срока - дети вернулись за парты только в ноябре 2021 года.