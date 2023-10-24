Большой праздничный концерт ко Дню Республики состоялся в Алматы

На сцене Дворца Республики в Алматы состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Торжественная часть мероприятия началась с выноса на сцену Государственного флага Республики Казахстан и исполнения Государственного гимна хоровой капеллой им. Байкадамова под аккомпанемент оркестра народных инструментов им. Курмангазы и эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы ALL Jazz Symphony.

В концертной программе также выступили Айгуль Улкенбаева, квартет «Асыл», арт-балет ArtEast, детский хор «Бозторғай», Абилхайыр Жумабай, Алсу Улуханова, Диная, Рухия Байдукенова, группа Mezzo, танцевальные коллективы «Терра», «Салтанат», солисты школы «Жетісу» Мадина Шарипова, Муратхан Диас, Умит Жолдыбайкызы, Рыскали Ерлан, Али Окапов, Динара Султан, Луина, Нурлан Абдулин, Jeltoksan и The Buhars, Жания Аубакирова, дуэт Adagio, Нурболат Абдуллин, Казыбек Курайыш, Айя Шарип и Есжан Асет.

Звучали патриотические песни, а также на сцене были поставлены танцевальные и творческие номера, символизирующие любовь к Родине.

Завершился концерт коллективным исполнением всех участников композиции «Мен сені сүйемін Қазақстан».

В мероприятии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели, депутаты маслихата, творческая интеллигенция города и др.