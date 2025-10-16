Борьба с наркотизмом – забота общая Общество 16 октября 2025 г. 6:00 554 Александр Бри Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК. фото с сайта akorda.kz На заседании совета рассмотрен проект Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, а также вопросы молодежной занятости и повышения статуса рабочих профессий. Государственный советник отметил, что членами совета проведен глубокий анализ Комплексного плана, изучен опыт других стран, предложены новые системные и современные методы профилактики и борьбы с наркоманией. Ерлан Карин обратил особое внимание на дисбаланс ответственности госорганов в реализации мероприятий: почти половина пунктов Комплексного плана, 52 из 110, закреплена за МВД, а остальные – за всеми другими госорганами (Минздрав, Минпросвещения, МКИ и другие). Однако в текущей редакции Комплексного плана практически все показатели результативности связаны только с работой правоохранительных структур. – Не надо считать, что борьба с наркоманией – это работа только МВД. Борьба с наркотизмом – это общая работа и общая ответственность. Поэтому министерствам социального блока надо включить свои меры, направленные на эффективное противодействие наркомании. Таким образом мы сбалансируем методы борьбы с наркобизнесом и профилактики наркотизма, – подчеркнул Госсоветник. Члены совета также согласились с тем, что борьба с наркотизмом должна сочетать в себе не только правоохранительную работу, но и меры профилактики, формирования общественного здоровья, носить системный характер и реализовываться совместными усилиями госорганов и общества. Также ряд членов совета изложили свое видение и подходы к решению вопросов трудоустройства молодежи и повышения статуса рабочих профессий. По итогам рабочей встречи Ерлан Карин дал поручения заинтересованным госорганам внимательно изучить и проработать предложения и рекомендации членов Совета по молодежной политике. #заседание #Ерлан Карин #совет #молодежная политика