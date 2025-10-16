Борьба с наркотизмом – забота общая

Общество
554
Александр Бри

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте РК.

фото с сайта akorda.kz

На заседании совета рассмотрен проект Комплекс­ного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, а также вопросы молодежной занятости и повышения статуса рабочих профессий.

Государственный советник отметил, что членами совета проведен глубокий анализ Комплексного плана, изучен опыт других стран, предложены новые системные и современные методы профилактики и борьбы с наркоманией.

Ерлан Карин обратил особое внимание на дисбаланс ответственности госорганов в реализации мероприятий: почти половина пунктов Комплексного плана, 52 из 110, закреплена за МВД, а остальные – за всеми другими госорганами (Минздрав, Минпросвещения, МКИ и другие). Однако в текущей редакции Комплексного плана практически все показатели результативности связаны только с работой правоохранительных структур.

– Не надо считать, что борьба с наркоманией – это работа только МВД. Борьба с наркотизмом – это общая работа и общая ответственность. Поэтому министерствам социального блока надо включить свои меры, направленные на эффективное противодействие нар­комании. Таким образом мы сбалансируем методы борьбы с наркобизнесом и профилактики наркотизма, – подчеркнул Госсоветник.

Члены совета также согласились с тем, что борьба с наркотизмом должна сочетать в себе не только правоохранительную работу, но и меры профилактики, формирования общественного здоровья, носить системный характер и реализовываться­ совместными усилиями гос­органов и общества.

Также ряд членов совета изложили свое видение и подходы к решению вопросов трудоустройства молодежи и повышения статуса рабочих профессий.

По итогам рабочей встречи Ерлан Карин дал поручения заинтересованным госорганам внимательно изу­чить и проработать предложения и рекомендации членов Совета по молодежной политике.

#заседание #Ерлан Карин #совет #молодежная политика

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Определены финалисты Международной премии «Волонтёр года»
Республиканский чемпионат для молодёжи с особыми образовате…
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
30 лет МЧС Казахстана: когда безопасность становится частью…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]