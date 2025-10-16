На заседании совета рассмотрен проект Комплекс­ного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, а также вопросы молодежной занятости и повышения статуса рабочих профессий.

Государственный советник отметил, что членами совета проведен глубокий анализ Комплексного плана, изучен опыт других стран, предложены новые системные и современные методы профилактики и борьбы с наркоманией.

Ерлан Карин обратил особое внимание на дисбаланс ответственности госорганов в реализации мероприятий: почти половина пунктов Комплексного плана, 52 из 110, закреплена за МВД, а остальные – за всеми другими госорганами (Минздрав, Минпросвещения, МКИ и другие). Однако в текущей редакции Комплексного плана практически все показатели результативности связаны только с работой правоохранительных структур.

– Не надо считать, что борьба с наркоманией – это работа только МВД. Борьба с наркотизмом – это общая работа и общая ответственность. Поэтому министерствам социального блока надо включить свои меры, направленные на эффективное противодействие нар­комании. Таким образом мы сбалансируем методы борьбы с наркобизнесом и профилактики наркотизма, – подчеркнул Госсоветник.

Члены совета также согласились с тем, что борьба с наркотизмом должна сочетать в себе не только правоохранительную работу, но и меры профилактики, формирования общественного здоровья, носить системный характер и реализовываться­ совместными усилиями гос­органов и общества.

Также ряд членов совета изложили свое видение и подходы к решению вопросов трудоустройства молодежи и повышения статуса рабочих профессий.

По итогам рабочей встречи Ерлан Карин дал поручения заинтересованным госорганам внимательно изу­чить и проработать предложения и рекомендации членов Совета по молодежной политике.