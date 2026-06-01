Летние каникулы без трагедий: казахстанцам напомнили о безопасности детей

Как уточняется, с наступлением лета дети проводят больше времени вне дома – на улицах, во дворах, спортивных площадках и в местах отдыха. Именно поэтому безопасность детей в этот период во многом зависит от внимательности и ответственности взрослых.

В этой связи, Нацкомиссия обращается к родителям, водителям и всем гражданам страны с призывом проявить особую ответственность за жизнь и здоровье детей в период предстоящих летних каникул.

«Уважаемые родители! Поговорите с детьми о правилах безопасного поведения на дороге, во дворе, у водоёмов и на природе. Регулярно напоминайте им об этом. Объясните детям, что дорога требует полного внимания. Переходить её необходимо только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности, а перед переходом обязательно слезть с велосипеда или самоката. Обеспечьте детей защитной экипировкой при езде на велосипеде, самокате и роликах. Уделите особое внимание безопасности дома. Не оставляйте открытыми окна без защитных устройств, исключите ситуации, которые могут привести к падению ребёнка, обеспечьте надёжное хранение потенциально опасных предметов и веществ. Не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их местонахождение. В вечернее время дети не должны находиться на улице без сопровождения взрослых. Эти простые правила помогают сохранить самое ценное – жизнь и здоровье ребёнка», – говорится в публикации.

Автомобилистам также рекомендуют не забывать повышенной ответственности на дорогах.

«Уважаемые водители! Большинство из вас – сами родители, старшие братья и сестры. Помните об этом за рулём. Будьте предельно внимательны на дорогах, особенно вблизи жилых домов, дворов, парков и детских площадок. Соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость перед пешеходными переходами и во дворах. Исключите использование мобильных устройств за рулём. Ребенок может не заметить автомобиль. Водитель обязан заметить ребенка. Жизнь детей может зависеть от одной секунды вашего внимания», – сказано в информации.

Там же обратили внимание граждан, что жизнь и здоровье детей являются общей ответственностью семьи, общества и государства. Никакие меры профилактики не заменят внимательности взрослых, личного примера и неравнодушного отношения к детям, а также призвали сделать всё возможное, чтобы каникулы детей прошли безопасно.