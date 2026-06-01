Школьники написали книгу и посетили Акорду

В преддверии Международного дня защиты детей 1 июня - Арлан и Аслан Айткалиевы, родом из города Уральск, посетили Акорду, сообщает Kazpravda.kz 

Для братьев это стало значимым событием, которое они восприняли с большой радостью и благодарностью.

Арлан и Аслан Айткалиевы - юные писатели и авторы детской книги «Гарольд и Ларабелль. Королевство книг», которую они написали в возрасте 13 лет. Братья являются круглыми отличниками и победителями различных конкурсов и олимпиад, а также активно участвуют в образовательных и культурных инициативах, представляя детское творчество Казахстана в стране и за её пределами.

Книга «Гарольд и Ларабелль. Королевство книг» рассказывает историю о добре, дружбе и стремлении к знаниям. Издание выпущено на четырёх языках - казахском, русском, английском и немецком. Особое внимание уделено доступности: книга дополнена аудиоверсией и QR-кодами с переводом на жестовый язык.

Значимым достижением братьев стала победа в номинации «Лучшая книга для детей» - они заняли 1 место на международной Евразийской книжной выставке-ярмарке «Astana Eurasian Book Fair», проходившей в апреле 2026 года в Астане.

Также Арлан и Аслан стали призёрами международного конкурса сказок «Наш Андерсен» в 2026 году, что стало подтверждением интереса к их творчеству и признания их литературной деятельности на международном уровне.

Арлан и Аслан активно развивают культурный и образовательный диалог со сверстниками из разных стран. В рамках своей деятельности они провели онлайн-встречи со школьниками и студентами из Италии, Нидерландов, Беларуси, Северной Македонии и Узбекистана. Во время общения юные авторы обсуждали важность чтения, творчества и дружбы, а также знакомили участников с культурой и традициями Казахстана.

Помимо литературной деятельности, Арлан и Аслан увлекаются шахматами, живописью, музыкой, волейболом и брейк-дансом. Они активно участвуют в культурных и образовательных инициативах, направленных на развитие детского творчества и интереса к чтению.

«Мы очень любим Казахстан и гордимся своей страной. С детства нам передавали любовь к знаниям, уважение к традициям и доброте через сказки и истории. И нам очень хочется продолжать эти традиции через современные детские книги», - говорят авторы.

«Наша большая детская мечта - чтобы наша книга о добре стала доступна детям по всему миру и появилась ещё на многих языках. Мы верим, что если в мире будут расти добрые, читающие и образованные дети, то и будущее станет светлее, добрее и сильнее для всех стран», - делятся братья.

Сегодня Арлан и Аслан Айткалиевы продолжают развивать свои инициативы, объединяя детей вокруг идей дружбы, знаний и культуры через литературу.

#дети #Акорда #экскурсия

