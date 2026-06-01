Прием заявок на конкурс грантов для талантливой молодежи стартовал в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В СЦК при Президенте РК состоялся брифинг, посвященный началу конкурса на присуждение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» в 2026 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

На площадке были разъяснены основные правила и требования к участию.

Спикерами выступили председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ Кайрат Камбаров, член конкурсной комиссии Гайни Есембекова и грантообладатель 2025 года Айжан Омирбаева.

На брифинге было отмечено, что грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуждается с 2021 года по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в целях государственной поддержки талантливой молодежи.

В 2026 году на республиканском уровне будет присуждено 30 грантов по 3 млн тенге.

На грант может претендовать гражданин РК в возрасте от 14 до 35 лет (34 года включительно).

Грант присуждается на конкурсной основе для реализации проектов по 6-ти направлениям:

«Наука» – для реализации новых научных проектов и исследований;

«Культура» – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

«Информационные технологии» – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;

«Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей;

«Медиа» – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;

«Волонтерство» – для реализации волонтерских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

Прием конкурсных заявок осуществляется с 21 апреля по 21 июня (включительно до 24:00 часов 21 июня) 2026 года.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе (на государственном и (или) русском языках):

Конкурсная заявка заполняется по данной ссылке.