Прием заявок на конкурс грантов для талантливой молодежи стартовал в Казахстане

Общество
Дана Аменова
специальный корреспондент

Прием конкурсных заявок осуществляется с 21 апреля по 21 июня текущего года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В СЦК при Президенте РК состоялся брифинг, посвященный началу конкурса на присуждение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» в 2026 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

На площадке были разъяснены основные правила и требования к участию.

Спикерами выступили председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ Кайрат Камбаров, член конкурсной комиссии Гайни Есембекова и грантообладатель 2025 года Айжан Омирбаева.

На брифинге было отмечено, что грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» присуждается с 2021 года по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в целях государственной поддержки талантливой молодежи.

В 2026 году на республиканском уровне будет присуждено 30 грантов по 3 млн тенге.

На грант может претендовать гражданин РК в возрасте от 14 до 35 лет (34 года включительно).

Грант присуждается на конкурсной основе для реализации проектов по 6-ти направлениям:

«Наука» – для реализации новых научных проектов и исследований;

«Культура» – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

«Информационные технологии» – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;

«Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей;

«Медиа» – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;

«Волонтерство» – для реализации волонтерских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

Прием конкурсных заявок осуществляется с 21 апреля по 21 июня (включительно до 24:00 часов 21 июня) 2026 года.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе (на государственном и (или) русском языках):

Конкурсная заявка заполняется по данной ссылке

#конкурс #старт #гранты #заявки #МКИ

Популярное

Все
Концерт Канье Уэста в Стамбуле побил мировой рекорд
Лучник Ильфат Абдуллин стал победителем турнира в Словении
Президент поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей
День защиты детей: как реализуются поручения Президента по поддержке детства
В Акорде провели экскурсию для школьников со всего Казахстана
Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсоны»
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем защиты детей
Казахстан завоевал 14 медалей на международном конном турнире в Астане
Ирак открыл гигантское месторождение нефти
Строительство павлодарского промышленного парка обсудили с инвестором в Кабмине
Инициативы Токаева ведут к оживлению деятельности ЕАЭС – эксперт
Какие продукты сильнее всего подешевели в Казахстане
Подозреваемого в групповом разбое казахстанца экстрадировали из России
Неустойчивая погода в начале июня ожидается в Казахстане
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Казахстане
Стартовал прием документов на госстипендии в сфере культуры
Доходы госбюджета за 5 месяцев превысили план
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Закиева обратилась к казахстанцам
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу

Читайте также

Итоги республиканского форума по реновации и комплексному р…
В Казахстане усиливают защиту прав и интересов детей
Всю жизнь жила надеждой
Тройня родилась в Туркестанской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]