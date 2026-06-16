Бозумбаев доложил Президенту об итогах Alatau City Roadshow в КНР

Президент

Глава государства принял заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент был проинформирован об итогах Alatau City Roadshow, организованного в Китайской Народной Республике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Канат Бозумбаев сообщил, что в рамках международной презентации проведено 20 мероприятий и встреч, по результатам которых подписано 30 соглашений и меморандумов на сумму 6,4 млрд долларов. 

В ходе встречи с мэром города Шэньчжэня Цинь Вэйчжуном, главой администрации САР Гонконг Джоном Ли, а также с руководством крупных международных компаний были представлены инвестиционные возможности города Алатау.

Также вице-премьер доложил о планах работы с учетом его поручений, озвученных в ходе недавней рабочей поездки в Алматинскую область; отчитался о реализации проектов в сфере водных ресурсов, включая модернизацию гидротехнических сооружений и строительство новых водохранилищ и каналов.

Кроме того, рассмотрен ход исполнения национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». 

В этом году на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры будет направлено более 1,1 триллиона тенге, что является рекордной суммой за годы независимости. Финансирование будет обеспечено за счет заемных средств отечественных и международных финансовых институтов. Эти меры позволят в течение трех лет снизить износ коммунальных сетей до 40%.

Глава государства указал на необходимость широкого привлечения отечественных товаропроизводителей к проектам по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры и поручил держать на особом контроле прохождение вегетационного периода, особенно в южных областях. 

В завершение Токаев отметил важность формирования устойчивой модели развития Alatau City и создания благоприятной среды для привлечения глобального капитала и внедрения инноваций. Правительству поручено выделить необходимые средства на развитие инфраструктуры города Алатау.

#Токаев #Бозумбаев #Alatau City

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