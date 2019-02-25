Бозумбаев назначен министром энергетики Казахстана

Политика
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Лаура Тусупбекова
Фото: Kazpravda.kz
Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева Канат Бозумбаев назначен министром энергетики РК, передает Kazpravda.kz.

К.Бозумбаев родился 8 января 1969 года в Алматы.
В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления (факультет "Экономическое и социальное планирование").
1993–1994 – экономист ТОО "Эдем лтд".
1994–1997 – помощник акима города Алматы.
В 1997 году – директор по экономическим вопросам ТПО "Алмаз и Компания".
В 1997 году – начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан.
1997–1998 – начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл".
1998–2000 – директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
В 2000 году – вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.
В 2001 году – первый вице-президент АО "KEGOC".
2001–2007 – президент АО "KEGOC".
2003–2007 – председатель совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации.
В 2007 году – председатель совета директоров АО "AirAstana".
2007–2008 – председатель совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В 2008 году – председатель совета директоров АО "НК "КазМунайГаз".
2007–2008 – председатель правления акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".
2008–2009 – председатель правления АО "KEGOC".
2009–2013 – аким Жамбылской области.
2013–2016 – аким Павлодарской области.
С марта 2016 г. по февраль 2019 г. министр энергетики РК.
Награжден орденом "Құрмет", заслуженный энергетик СНГ.

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