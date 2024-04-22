Бишимбаев сообщил суду пароль от своего телефона

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ранее его защита отказалась сообщать пин-код суду, настаивая на том, чтобы пароль ввели и знали только адвокаты подсудимого 

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

В Астане продолжается громкий судебный процесс над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Сегодня подсудимый принял решение о предоставлении кода своего телефона суду. Телефон для исследования передали судье Кульбаевой для исключения подозрений со стороны защиты Бишимбаева.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев попросил проверить телефон на предмет последних удалений из него, поскольку в четверг неоднократно обсуждалось, что защита делала что-то с этим телефоном.  

Судья ввела пароль для разблокировки телефона, однако мессенджер WhatsApp открыть не удалось, поскольку подсудимый забыл от него пароль. Судья Кульбаева перешла к исследованию фотогалерии по просьбе защиты.  

Кроме того, судья сообщала о том, что сотрудники 12-го департамента КНБ исследовали телефон во время досудебного расследования, однако им не удалось получить к нему доступ.

#телефон #Бишимбаев #Нукенова

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