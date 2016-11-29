Братский характер отношений Адия Кенжегулова

В ходе беседы Б. Бекназаров подчеркнул, что братский характер отношений наших народов имеет глубокие исторические корни. Вице-спикер Сената напомнил, что Турция вошла в историю как первое государство, официально признавшее независимость Казахстана. В свою очередь глава турецкой делегации поздравил казахстанских депутатов и весь народ Казахстана с 25-летием Независимости и дал высокую оценку достижениям нашей страны.



Участники встречи отметили вклад лидеров двух государств Н. Назарбаева и Р. Эрдогана в укрепление взаимопонимания и развитие двусторонних политических и торгово-экономических связей. М. Хамзачеби обратил особое внимание на то, что Президент Казахстана стал первым главой иностранного государства, посетившим Турцию после попытки переворота в июле 2016 года. Заместитель председателя Сената Б. Бекназаров поблагодарил турецкую сторону за поддержку международных инициатив Астаны, а также проинформировал гостя об основных планах Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН.



В ходе заинтересованного диалога также был обсужден ряд вопросов межгосударственного и межпарламентского взаимодействия, сообщила пресс-служба Сената.







