В силу своей значимости он имеет статус стратегического, режимного и находится под вооруженной охраной. Чтобы попасть сюда, пришлось отправлять запрос в профильный центральный госорган – Министерство водных ресурсов и ирригации.

При въезде на гидроузел нас встретил вооруженный автоматом секьюрити. Проверка предусматривала также обследование автомашины специальным детектором.

…Несмотря на разгар паводков, который предполагает некий бурный процесс, само Астанинское водохранилище встречает внешним спокойст­вием. Дело в том, что оно еще не освободилось ото льда. Соответственно, все процессы скрыты от глаз и происходят под еще сохраняющейся ледовой коркой.

Несмотря на затишье наверху, внизу идут активные процессы: талые воды подпитывают водо­хранилище, ежесекундно пополняя его резервы. В целом водный запас формируется в горах Нияз, что в соседней Карагандинской области. Пополняется водохранилище за счет Ишима и его притоков – речушек Мойылды, Мигер, Каргалинки и еще нескольких более мелких.

Гидроузел находится в ведении Акмолинского филиала РГП «Казводхоз». Как рассказал заместитель директора филиала Олжас Туржанов, в настоящее время водохранилище наполнено на 100% (410,9 млн кубометров). Его водо­сборная площадь составляет 5,5 кв. км. Максимальная глубина здесь – 25 м, средняя – 6,8. Излишняя водная масса сбрасывается через затворы шлюзов в русло Ишима.

В день посещения открыты были уже три из имеющихся четырех затворов. К слову, речь идет о массивнейших, многотонных элементах. Чтобы поднять их после зимнего сезона, задействуются два козловых крана. Напор сбросной воды очень высок (максимальный объем может достигать 1 910 кубометров в секунду), поэтому на выходе из шлюза она буквально бурлит.

Астанинское водохранилище было построено в далеком 1970 году. В ту пору появились еще два крупных аналогичных гидроузла – Ишимское и Сергеевское водохранилища. В историческом контексте такое совпадение имеет четкое объяс­нение: страна оправилась после разрушительной войны и стала активно поднимать города, а вместе с ними и промышленность, для которых требовалось много воды.

Что касается нынешнего стабильного обеспечения водой главного города страны, то для него из Астанинского водохранилища по трем ниткам водовода в течение 12 месяцев каждого года перекачивается 110 млн кубов живительной влаги. Только в течение суток этот переброс достигает 300–350 тыс. кубометров. Скованность льдом никак не влияет на данный процесс: насосы для забора воды установлены на самой большой, 20-метровой глубине.

Уже достигнув столицы, вода попадает в фильтровальную станцию и пос­ле прохождения всех этапов очистки направляется в городские водопроводные сети. Вода перекачивается до города по трем трубам благодаря работе мощной насосной станции. Пос­ледняя расположена на берегу водохранилища и принадлежит отдельной организации – РГП «Астана су арнасы».

По информации представителя Акмолинского филиала РГП «Казводхоз», подготовка к паводковому сезону включает ряд серьез­ных задач. Помимо заготовки материальных средств – бутового камня, инертного материала, мешкотары, инструментария, – они предусмат­ривают освобож­дение затворов ото льда. Дело в том, что пос­ледние в течение зимы оказываются прочно скованы льдом, и чтобы освободить их, работа начинается уже в начале февраля.

Производится так называемая выпиловка во льду, благодаря которой появляется водная прорезь шириной 50 см и длиной 50 м вдоль затворов. Затем производится отмывка затворов. Причем делается это благодаря струе воды под напором, которую подает глубинный насос. Струя, она имеет плюсовое значение, направляется на поверхность льда и постепенно утончает его рядом с затворами.

– Такой метод позволяет в первую очередь обезопасить наших людей, – говорит Олжас Туржанов. – Дело в том, что толщина льда рядом с затворами достигает полутора метров, и опус­каться на эту глубину, чтобы сделать выпиловку, просто опасно. Еще надо помнить, что внизу – водная пучина глубиной порядка восьми метров. Весь процесс освобождения затворов ото льда занимает примерно десять дней.

Астанинское водохранилище связано с защитной дамбой близ столицы. Она имеет длину 31 км, была построена в 2010 году и призвана удерживать паводки редкой повторяемости. Таким образом, столица защищена в случае гипотетического прорыва на водо­хранилище.

Далее вода идет по территории Акмолинской в Северо-Казахстанскую область. В летний сезон для поддержания уровня воды в Ишиме производятся регулярные попуски через затворы гидроузла. Кроме того, река подпитывается естественными источниками – родниками и мелкими притоками.

В минувшем году впервые за полувековую историю Астанинского водохранилища здесь произвели дноуглубительные работы. Для этого отраслевым министерством были закуплены два земснаряда – дизельный, несамоходный с гидроразмывом («подводный пылесос») и типа «амфибия» («плавучий экскаватор»).

В первый, стартовый сезон земснаряды смогли очистить дно водной чаши от отложений общим объемом более 10 тыс. кубометров. Эта работа найдет продолжение и в нынешнем году: бригады, экс­плуатирующие земснаряды, уже прибыли на место и занимаются техобслуживанием машин. В целом дноуглубительные работы рассчитаны на многие годы.

По информации начальника участка гидроузла Серика Салтена, в эти дни ведется круглосуточное дежурство, в каждой смене по два специалиста. Уровень воды проверяется каждые два часа. Пожалуй, самая главная задача команды – удержать нужный объем воды в чаше водохранилища.