Почему люди тянутся к звездам?

К сожалению, в силу многих причин народный писатель Казахстана не смог присутствовать на юбилейном мероприятии, но участники встречи увидели его молодого на экране – в ленте, где он обращался к залу с вопросами, которые 65 лет назад задал всему человечеству: «Разгадай:⁄Почему люди тянутся к звездам?⁄Почему в наших песнях герой – это сокол?⁄Почему все прекрас­ное,⁄Что он создал,⁄Человек, помолчав,⁄Называет – Высоким?»

Гуманист, мыслитель, интернационалист Олжас Сулейменов и сегодня делает все, чтобы все мы наконец осознали свою человеческую общность, чтобы поняли – «Нет Востока, И Запада нет,⁄Есть восход и закат,⁄Есть большое слово – ЗЕМЛЯ!»

Не случайно его имя стало знаковым не только в Казахстане. Олжас Сулейменов – гражданин мира. Как и все неординарные личности, он отличается многогранностью талантов.

Олжас Сулейменов – не только великолепный поэт, стихами которого когда-то зачитывалась вся страна, но и глубокий философ, тонкий знаток Востока, первым по-новому прочитавший «Слово о полку Игореве», соединив в нем древнюю Русь и Великую степь придуманной им формулой «Аз и Я».

– В мае не только казахстанцы, но и другие читающие нации мира будут праздновать 90-летие Олжаса Сулейменова. Раз в столетие эпоха избирает человека, который, разгадав слова, адресованные векам, совершает поступки, ставшие смыслом и оправданием поколений, – подчеркнула директор Нацио­нальной библиотеки Газиза Нургалиева.

В свою очередь президент Евразийского фонда культуры Ерулан Канапьянов отметил, что литературная выставка «Ұлт игілігі – Национальное достояние» – первое крупное мероприятие, запланированное к 90-летию поэта, философа, государственного и общественного деятеля.

– Я вспоминаю, как пять лет назад, когда мы отмечали 85-летие Олжаса, Евразийский фонд культуры учредил премию «Ұлт игілігі – Национальное достояние», и первым лауреатом этой премии был провозглашен Олжас Омарович Сулейменов. Тогда ректор Российского университета дружбы народов академик Владимир Филиппов очень точно сказал, что «Олжас – это эстетический космос». А еще я хочу вспомнить слова Евгения Евтушенко: «Все люди относятся или к приближающим, или к отдаляющим будущее. Олжас Сулейменов – из приближающих его». Олжас Сулейменов сформулировал замечательный тезис – от веков зависимости через периоды независимости к эпохе осознанной взаимозависимости. И пока эта его гениальная фраза не войдет в поведенческий, а затем и в генетический код всех народов, человечество не будет единым, – подчеркнул Ерулан Канапьянов.

А вот что сказал об Олжасе Сулейменове президент Академии журналистики РК доктор исторических наук Сагымбай Козыбаев:

– Как духовный лидер нации Олжас Омарович соединил в себе лучшие человеческие качества. Он посвятил свою жизнь не только сохранению, но и обогащению, пропаганде великой тюркской цивилизации, сделав Казахстан своеобразной моделью человечества. Его недавно вышедшие мемуарные книги «Так было…» и «Я знаю!» наполнены мыслями о сути человеческого бытия, возвращении заветов Абая. Он напоминает нам, как многолик мир, как все в нем взаимозависимо и как мы все в ответе за наше будущее.

Книга поэм

В рамках творческой встречи прошла презентация новой книги Олжаса Сулейменова, с которой присутствующих познакомил доктор философии заместитель директора Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Игорь Крупко.

– Эта «Книга поэм» – особенная, в ней собраны поэмы, которые в разные годы написал и опубликовал Олжас Омарович. Она открывается знаменитой поэмой «Земля, поклонись человеку!», и дальше начинается, я бы сказал, своего рода путешествие мысли и души – от яркой поэтической вспышки до глубин прозрения, загадок и тайн человеческого бытия, – отметил он.

Предисловие к «Книге поэм» принадлежит Мурату Ауэзову: «Олжас Сулейменов – фигура масштаба тысячелетий. Я убежден, что и прошедшие века, и вся мировая классика с радостью бы приняли его в свой круг, так же как и будущие времена. И потому давайте спокойно и честно скажем: мы имеем дело с творцом вечных ценностей».

Книга уникальна и тем, что в ней увидела свет ранее не публиковавшаяся поэма «История знака коровы». Несколько лет назад ее приобрели в архиве кинофотодокументов, потому что данное произведение было написано для экранизации. В 1968 году вышел документальный фильм «История знака коровы» по сценарию Олжаса Сулейменова.

«Людям я не лгал...»

Участникам встречи был показан также документальный фильм об Олжасе Сулейменове режиссера Игоря Гонопольского «Людям я не лгал...»

– Для меня Олжас Сулейменов – это и моя жизнь, моя молодость, ведь она прошла рядом с ним, когда мы много встречались, в том числе в Союзе писателей, в знаменитом кафе «Каламгер», много говорили, спорили... Это было бурлящее время, когда мы влюблялись, бузили, мечтали о будущем, – заметил Игорь Гонопольский. – Олжас тогда был в самой силе – красавец, молодой, яркий, необыкновенно талантливый, он никогда ни перед кем не гнулся. Да и потом, в разные годы, у нас было много встреч, в том числе в Израиле, куда он приезжал.

Во время работы над фильмом мне повезло, ибо в Центральном госархиве кинофотодокументов и звукозаписей РК оказалось много материалов о нем. Их я отбирал, исходя из фразы поэта «Людям я не лгал»… Ведь вы только представьте – как можно было с помощью народного протестного движения остановить ядерные испытания, высту­пить против военно-промышленного комплекса целой страны! Это казалось сумасшествием, но он это сделал! И вполне справедливо, что Олжас Сулейменов был выдвинут претендентом на Нобелевскую премию мира.

Олжас особенно мне близок как поэт, его стихи даже не надо заучивать, они сразу откладываются в памяти. При этом за каждой его поэтической строкой – поразительная глубина мысли. Олжас еще уникален тем, что он – чис­токровный казах – писал стихи на русском языке, возвышая при этом культуру Великой степи. Его знаменитая фраза «возвысить степь, не унижая горы» – и есть сплав культур, которые он смог объединить в единое общечеловеческое понятие.

Что можно сказать, когда встречаешься с такой неординарной личностью? Спасибо, что он есть...