фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Историческая общность и экономическая кооперация

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Переговоры двух лидеров в Акорде позволили наметить дальнейшие планы развития стратегического партнерства и союзничества наших стран.

Особенность казахско-азербайджанских отношений заключается в их многослойности. Тесный политический диалог способствует развитию торгово-экономического сотрудничества, в свою очередь экономическая кооперация дополняется укреплением связей в области образования, науки и медиа, а «мягкая дипломатия» на уровне общественных и культурных инициатив формирует прочную основу для дальнейшего сближения народов.

Казахстан и Азербайджан связывают многовековые узы братства, духовной и культурной общности. При этом современные отношения наших стран опираются на личное доверие и взаимное уважение между главами государств, что придает двустороннему взаимодейст­вию особую устойчивость.

– Для меня большая честь принимать Вас с государственным визитом в Респуб­лике Казахстан. Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укреп­ления стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений между нашими странами, – отметил Касым-Жомарт Токаев, приветствуя высокого гостя в Акорде. – Без всякого преувеличения можно сказать, что Казахстан и Азербайджан являются не только дружественными государствами, но и братскими народами. Поэтому для нас большой приоритет – развитие многогранного сотрудничества с вашей страной. Тем более что Азербайджан в настоящее время под Вашим сильным лидерством заметно нарастил свои позиции, укрепил авторитет на меж­дународной арене, играет очень важную роль как региональная держава в вашей части мира. Для нас развитие торгово-экономического сотрудничества и политического партнерства является очень важной задачей.

В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и с удовлетворением отметил положительную динамику казахско-азербайджанских отношений по всем направлениям.

– Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала. Что касается наших двусторонних отношений, то Вы отметили их стратегический и союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодейст­вия по всем направлениям, – сказал Президент Азербайджана.

На переговорах главы государств обстоятельно обсудили перспективы наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и транзитно-транспортной сферах. Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному взаимодействию.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Соединяя Восток и Запад

На фоне глобальных вызовов развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) приоб­ретает особое значение. Он становится безопасным и устойчивым каналом для торговли между Востоком и Западом, снижает зависимость от отдельных транзитных стран и укрепляет транс­портную автономность региона.

Казахстан и Азербайджан играют центральную роль в развитии Среднего коридора, обеспечивая его устойчивость и конкурентоспособность. Для наших стран это не просто инфраструктурный проект, а стратегический выбор, отражаю­щий стремление к устойчивому росту, диверсификации транзитных потоков и укреплению региональной интеграции.

В рамках официальных мероприя­тий в Акорде советник Президента Казахстана Асел Жанасова представила Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву план развития этого ключевого транспортно-логистического маршрута, соединяющего Китай и страны Цент­ральной Азии с государствами Европы.

Президентам было доложено, что основным драйвером роста Среднего коридора выступают увеличивающиеся объемы перевозок. В текущее время транзит грузов от границы с Китаем до портов Грузии составляет 15–18 дней. Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.

Главы государств также были ознакомлены с конкретными мерами и инициативами, направленными на повышение эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора, укрепление его транзитной роли в Евразийском регионе.

Ключевые приоритеты

Затем под председательством ­Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. Повестка включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

В своем выступлении Глава нашего государства отметил, что данный формат подчеркивает особый характер казахско-азербайджанских отношений.

– Совет выступает эффективной площадкой для выработки согласованных решений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество. Ильхам Гейдар оглу, я придаю исключительное значение Вашему государственному визиту, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был дос­тигнут прежде всего благодаря личному вкладу Президента Ильхама Алиева.

– Высоко ценю Вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу. Все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с Вашим созидательным, сильным лидерством, – отметил Глава нашего государства. – Отдельно хочу отметить историческое значение Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Проявленные Вами твердая политическая воля и стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений. Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами. Мы искренне радуемся успехам братского Азербайджана, желаем успешного воплощения в жизнь высоких целей по построению сильного и прогрессивного государства. Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть все: непоколебимое политичес­кое доверие, общие ценности и искреннее стремление народов к сближению.

На втором заседании Высшего межгосударственного совета также выступил Президент Азербайд­жана Ильхам Алиев.

– Радует полное совпадение взглядов на обсуждаемые темы, а также нацеленность на укрепление нашего союзнического взаимодействия, – отметил он. – Хочу поздравить братский народ Казахстана с достигнутыми результатами социально-экономического развития страны, укреплением роли и авторитета республики на международной арене.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

В целом в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной собст­венности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.

В том числе подписаны: Прог­рамма сотрудничества (дорожная карта) между городами Туркестаном и Шушей в научно-техничес­кой и культурно-гуманитарной сферах на 2025–2027 годы, а также Протокол об установлении побратимских отношений между городами Таразом и Казахом.

От энергетики – до культуры

Итоги двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подвели на брифинге для СМИ.

Глава нашего государства высказал признательность Президенту Азербайджана за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом.

– Для нас большая честь приветствовать лидера братского азербайджанского народа, видного государственного деятеля Президента Ильхама Алиева на казахской земле. Азербайджан – важный и надежный стратегичес­кий партнер Казахстана. Сегодня наши отношения развиваются поступательно. Мы уделяем особое внимание расширению наших взаимосвязей. Главная цель – укрепить нашу дружбу и придать новый импульс сотрудничеству в различных областях. Это отвечает интересам обоих народов. Убежден, что данный визит будет способствовать выводу казахско-азербайджанского сотрудничества на качественно новый уровень, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана оценил государственный визит Президента Азербайджана как важное событие и шаг на пути укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

– Ильхам Гейдар оглу Алиев – выдающийся государственный деятель исторического масштаба. Он внес решающий вклад в защиту и укрепление независимости, территориальной целостности Азербайджана. Благодаря неус­танным усилиям Президента Ильхама Алиева авторитет и влияние Азербайджана на мировой арене многократно усилились. Под его сильным лидерством Азербайджан добился впечатляющих успехов во многих сферах, прежде всего в социально-экономическом развитии. Результаты масштабных реформ находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния граждан, динамичном преображении страны. Макроэкономические показатели азербайджанской экономики отличаются устойчивостью и убедительно свидетельствуют о прогрессе страны и хорошей форме, в которой находится ваша экономика. В Казахстане искренне радуются достижениям братского Азербайджана, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул символичность визита, который проходит в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях Казахстана и Азербайджана. За это время в двустороннем

сотрудничестве достигнуты большие успехи.

– Благодаря дружбе и взаимной поддержке наших народов, интенсивному политическому диа­логу на высшем уровне и работе правительств многоплановое казахско-азербайджанское сотрудничество развивается по восходящей линии, наполняется новым содержанием. Итоги нынешних переговоров – тому убедительное доказательство. В атмосфере взаим­ного доверия и уважения мы обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, наметив приоритеты дальнейшего многогранного взаимодействия. Плодотворно прошло заседание Высшего межгосударственного совета, по результатам которого подписан ряд важных документов. Отрадно, что Комп­лексная программа развития двустороннего сотрудничества планомерно исполняется, – подчеркнул Президент Казахстана.

Главы государств в ходе переговоров особое внимание уделили расширению торгово-экономичес­ких связей. Достигнута договоренность принять необходимые меры, чтобы в ближайшей перс­пективе удвоить двусторонний товарооборот и довести его до одного миллиарда долларов.

– Большие возможности имеются в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающей промышленности, строительной сфере, цифровизации. С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий. В этом вопросе имеются значительные подвижки. К примеру, запланирован запуск совместного производства трансформаторов, ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, прорабатываются совместные проекты в сфере судостроения. Правительствам поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять план, или дорожную карту, как сейчас принято говорить, развития сотрудничества в промышленной сфере, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Для финансирования перс­пективных взаимовыгодных проектов стороны условились активизировать деятельность казахско-азербайджанского Фонда прямых инвестиций. Отмечена необходимость дальнейшего расширения контактов между деловыми кругами двух стран. В этой связи большое значение имеет состоявшийся в рамках визита казахско-азербайджанский бизнес-форум.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил, что во время переговоров был рассмотрен ход реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе стратегичес­ки важного Транскаспийского международного транспортного маршрута.

– В прошлом году объем грузоперевозок по нему вырос на 62 процента и составил 4,5 миллиона тонн. Показатели текущего года тоже обнадеживают: рост составил 2 процента. С зарубежными партнерами мы работаем над синхронным устранением так называемых узких мест, установлением единого долгосрочного тарифа вдоль коридора. Это, безусловно, повысит эффективность, обеспечит бесперебойность поставок по всему маршруту и, как мы планируем, позволит довести объем грузоперевозок до 10 миллионов тонн. Кроме того, отмечена важность развития терминальных мощностей наших портов. Казахстан строит контейнерный хаб в Актау. Хорошие перспективы открывает строительство грузового терминала в порту Алят с участием зарубежных, включая китайских, партнеров. В ходе переговоров обсуждена возможность создания новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузов, – сказал Глава нашего государства.

Важной темой обсуждения стало сотрудничество в энергетической сфере, в которой обе страны обладают большим потенциалом.

– С удовлетворением отмечаю совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил поч­ти полтора миллиона тонн. В ближайших планах – значительно увеличить этот объем. Импульс развитию национальных энергосистем приз­ван придать проект прокладки глубоководного элект­рического кабеля, который сущест­венно усилит наши позиции в экспорте зеленой энергии. Большая работа проводится в рамках поставок казахстанской урановой продукции на зарубежные рынки через территорию Азербайджана. И в этой связи хочу выразить признательность уважаемому Президенту Азербайд­жана за поддерж­ку всех ключевых инициатив и проек­тов, – подчеркнул Президент Казахстана.

Принимая во внимание стремительное развитие искусственного интеллекта, главы государств отметили, что широкие возможности открываются в IT-секторе.

– Казахстан приобрел опыт в цифровизации государственных услуг, развитии IT. Мы готовы к реализации совместных проектов в этой области. В ходе переговоров отмечена важность ускорения проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Правительствам поручено в кратчайшие сроки обеспечить ее готовность, – сооб­щил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере традиционно занимает особое место в двусторонней повестке.

– Знаковыми событиями пос­ледних лет стали Дни культуры и Дни кино Казахстана и Азербайджана, перекрестно проведенные в наших странах. Для систематизации работы в этом направлении мы договорились принять Программу культурного сотрудничества. Отдельно обсуждались многообещающие перспективы в области развития образования и науки, молодежных контактов. В этих целях в Баку с прошлого года действует Казахстанско-азербайджанский научно-образовательный центр, – сказал Глава государства.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

– Мы констатируем идентичность позиций по всем актуальным вопросам международной политики. Подчеркнута важность координации работы в рамках многосторонних структур. Выражено обоюдное стремление к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Как известно, Президент Ильхам Гейдар оглу Алиев выполнил историческую миссию подписания мирной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном посредничестве Президента США Дональда Трампа. Казахстан официально приветствовал это важное событие. Уверен, достигнутые договоренности укрепят атмосферу доверия на Южном Кавказе и откроют новые возможности для всеобщего прогресса. В целом итоги визита наглядно свидетельствуют о взаимной готовности к дальнейшему развитию казахско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества во имя благополучия наших братских народов, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.

В свою очередь Ильхам Алиев подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений.

– Наши народы связывают многовековая дружба и братство, основанные на духовной и культурной общности. Это прочный фундамент, на котором мы выстраиваем наши межгосударственные отношения. Если проследить динамику взаимных визитов, а их за последние три года было более десяти, можно наглядно увидеть, насколько интенсивный характер носят наши отношения. Каждая встреча, каждое обсуждение направлены на конечный результат. Мы заслушали доклады отраслевых министров, а также планы на будущее. И то, что мы услышали, вызывает удовлетворение, потому что выполняется все, что было намечено. Результаты, которые достигнуты в рамках Межгосударственного совета, идут на пользу нашим странам и народам, – сказал Президент Азербайджана.

Цифровой вектор

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, где ознакомились с развитием цифровых технологий и применением искусственного интеллекта.

Заместитель Премьер-минист­ра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев представил высоким гостям концепцию AI-Driven Government – ситуационного центра для анализа и управления государственными процессами, а также принятия GovTech-решений.

В ходе посещения главам государств были продемонстрированы технологии Smart City, зона робототехники, проекты Samruk-Kazyna, направленные на внедрение ИИ в различных отраслях.

Президенты также ознакомились с деятельностью инновационного кластера Astana Hub, объединяющего свыше 1 800 IT-компаний и стартапов, в том числе более 460 – с иностранным участием.

Касым-Жомарту Токаеву и Ильхаму Алиеву были представлены разработки казахстанских компаний, успешно выходящих на международные рынки.