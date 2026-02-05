Браво, маэстро!

Культура
36
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

«Тишина перед аплодисментами» – так поэтично названа мемориальная выставка в честь первого художника Карагандинского театра музыкальной комедии Малика Байкенова.

фото автора

В этой фразе заключен глубокий смысл. Те мгновения тишины, которые возникают сразу после открытия занавеса и исчезают с первыми аплодисментами зрителя, – это дань таланту художника-постановщика. Ведь именно декорации и свет предстают перед публикой до начала действия. С их помощью театральный художник настраивает зрителей на эмоциональную волну спектакля.

Малик Байкенов, окончивший школу-студию МХАТ, приехал работать в музыкальный театр в 1973 году, когда тот только открылся. В то время он располагался в Темиртау, в здании Дворца культуры металлургов. Поначалу Малик Райсханович был художником-постановщиком, а потом, когда труппа переехала в Караганду, его назначили главным художником. За время своей работы он оформил более ста постановок, в числе которых были оперы «Севильский цирюльник» Россини и «Тоска» Пуччини, балет «Жизель» Адана. Малика Байкенова приглашали к себе театры Петропавловска, Павлодара, Алматы и Астаны. В 2007-м ему присвоили звание заслуженного деятеля Казахстана, а в июне 2012 года мастера не стало.

– Малик Райсханович не боялся творить в новых для себя направлениях, – отмечает директор Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев. – Он смело работал и карандашом, и маслом, и
гуашью, и акварелью. Особенно хорошо у него получались акварельные работы, обретавшие некое романтическое настроение.

Надо отметить, что на мемориальной выставке представлены не только эскизы к спектаклям, но и живописные полотна Малика Байкенова – пейзажи. Одну часть экспонатов организаторы взяли из театрального музея, другую собирали по родственникам и друзьям художника. А еще они устроили в выставочном зале фотозону, позаимствовав реквизит – столик, кресла, старинный кафтан... Это попытка воссоздать атмосферу кабинета, где театральный художник «перекладывал» музыкальное произведение на язык изобразительного искусства.

