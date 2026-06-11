Путешествие в Новый Свет

Культура
Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

На сцене «Қазахконцерта» им. Розы Баглановой выступил Казахский государственный симфонический оркестр. В программу «Жаңа әлем» вошли произведения симфонической классики, объединенные идеей межкультурного диалога и художественного осмысления национальной идентичности в контексте мирового музыкального наследия.

Продолжительными аплодисментами публика встретила сюиту из оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди «Абай». Прозвучавшее произведение в год 120-летнего юбилея Ахмета Жубанова стало данью уважения одному из основоположников профессионального музыкального искусства Казахстана, чье творчество сыграло значительную роль в становлении национальной композиторской школы.

Вечер продолжился Первой сюитой Эдварда Грига к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» – ярчайшим произведением европейского романтизма, которое отличается живописностью музыкальных образов, тонким лиризмом и выразительной оркестровой палитрой.

Но все-таки главным украшением концерта, несомненно, стала Симфония № 9 ми минор «Из Нового Света» Антонина Дворжака. Непревзойденный шедевр мирового симфонического искусства был создан в 1893 году, когда композитор, увлеченный изучением песен спиричуэл и музыки индейцев, находился в США.

В звуковой ткани произведения органично соединились европейские симфонические традиции и впечатления композитора от музыкального фольклора Америки.

Дворжак создал произведение исключительной художественной силы, в котором эпический размах сочетается с глубокой человечностью, а драматизм – с проникновенной лирикой.

Симфоническое полотно поразило публику яркими контрастами, выразительными мелодическими образами и богатой эмоциональной палитрой. Особенно сильное впечатление произвела финальная, четвертая часть симфонии – Allegro con fuoco. Ее драматическая экспрессия и триумфальное звучание вызвали живой отклик у слушателей, которые устроили оркестру бурную, долго не смолкавшую овацию.

Стоит отметить, что исполнение этого монументального произведения потребовало от музыкантов высокого уровня мастерства, ансамблевой культуры. Им удалось раскрыть многогранность музыкального языка Дворжака, передав как масштабность симфонии, так и ее тончайшие эмоциональные нюансы.

Подобные творческие проекты способствуют развитию отечественного симфоничес­кого искусства, расширению культурного кругозора и укреплению интереса публики к академической музыке, высокие ценности которой по-прежнему объединяют поколения и приглашают все новых и новых слушателей к духовному диалогу.

#концерт #оркестр #Қазахконцерт» им. Розы Баглановой

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