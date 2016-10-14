Британским бизнесменам советуют рассмотреть ЭКСПО-2017 и Казахстан для развития партнерства

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Международную специализированную выставку "ЭКСПО-2017" презентовали потенциальным партнерам и спонсорам в Лондоне, передает Kazpravda.kz.
Выставку "ЭКСПО-2017" презентовали порядка 500 крупнейшим международным организациям и финансовым институтам. Мероприятие прошло в рамках ежегодного саммита "Bloomberg New Energy Finance
Future of Energy EMEA Summit" (BNEF).
Кроме того, отдельно руководителям 100 компаний, таких как Facebook, Mckinsey, Solar Ventures, Ericson, Cisco, Investec, Dz Bankс, был представлен экономический потенциал Казахстана.
"Казахстан – это страна в самом сердце Центральной Азии с большим потенциалом, которая уже сейчас проявляет себя на мировой арене как стремительно развивающаяся. Думаю, что нашим бизнесменам стоит присмотреться к этой стране и ознакомиться с нишами в бизнесе и экономике", – сказал главный редактор BNEF Ангус Маккрон в ходе презентации.
Помимо этого на встрече обсудили вопросы партнерского взаимовыгодного сотрудничества с ЭКСПО-2017. Представителям международного бизнес-сообщества предложили различные возможности сотрудничества в качестве партнеров и участников выставки.
Стоит отметить, на сегодняшний день АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" уже привлекла на выставку спонсорский вклад в размере 125,5 млн евро от отечественных и зарубежных компаний-партнеров.