Британским бизнесменам советуют рассмотреть ЭКСПО-2017 и Казахстан для развития партнерства

Экономика
Ботагоз Балтабаева
Фото из открытых источников
Международную специализированную выставку "ЭКСПО-2017" презентовали потенциальным партнерам и спонсорам в Лондоне, передает Kazpravda.kz.

Выставку "ЭКСПО-2017" презентовали порядка 500 крупнейшим международным организациям и финансовым институтам. Мероприятие прошло в рамках ежегодного саммита "Bloomberg New Energy Financearrow-10x10.png Future of Energy EMEA Summit" (BNEF).

Кроме того, отдельно руководителям 100 компаний, таких как Facebook, Mckinsey, Solar Ventures, Ericson, Cisco, Investec, Dz Bankс, был представлен экономический потенциал Казахстана.

"Казахстан – это страна в самом сердце Центральной Азии с большим потенциалом, которая уже сейчас проявляет себя на мировой арене как стремительно развивающаяся. Думаю, что нашим бизнесменам стоит присмотреться к этой стране и ознакомиться с нишами в бизнесе и экономике", – сказал главный редактор BNEF Ангус Маккрон в ходе презентации.

Помимо этого на встрече обсудили вопросы партнерского взаимовыгодного сотрудничества с ЭКСПО-2017. Представителям международного бизнес-сообщества предложили различные возможности сотрудничества в качестве партнеров и участников выставки.

Стоит отметить, на сегодняшний день АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" уже привлекла на выставку спонсорский вклад в размере 125,5 млн евро от отечественных и зарубежных компаний-партнеров.

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