Будем дружить театрами

Для начала немного истории. Русский драматический театр Шымкента несколькими годами старше лермонтовского –

1 ноября ему исполнится 94 года. В далеком 1929 году Управлением зрелищными предприятиями Сырдарьинского округа была принята установка «обеспечить духовные потребности зарождающейся русской диаспоры на юге Казахстана путем приобщения ее к театральному искусству».

Своеобразным толчком к развитию театра стал период Великой Отечественной войны, когда Шымкент принял большое количество эвакуированных из России, Украины и Белоруссии, поэтому 8 мая 1944 года было принято постановление «О создании областного русского драматического театра». Труппа театра разделилась, на ее базе был создан отдельный казахский национальный театр, однако официально это разделение было оформлено лишь 15 ноября 1967 года приказом Чимкентского областного управления культуры.

– Как и любой творческий коллектив, за свою долгую жизнь наш театр переживал различные периоды – и творческого взлета, и кризиса, и поиска новых путей. Сейчас репертуар Шымкентского русского драматического театра включает в себя разноплановые и разножанровые постановки. В нем есть современные пьесы зарубежных и отечественных драматургов, классика и, конечно, детские спектакли, – говорит директор театра, заслуженный деятель РК Игорь Вербицкий.

По его словам, театр не раз бывал на гастролях в Алматы, выступал на различных сценических площадках, кроме лермонтовской. И вот теперь впервые актеры из Шымкента имели возможность показывать свое мастерство на сцене прославленного Национального русского театра драмы им. М. Лермонтова.

– Для нас это большая честь и повод для глубокого волнения, потому что в лермонтовском театре, если можно так сказать, намоленная сцена, ведь она видела таких корифеев театрального искусства, как народные артисты СССР Валентина Харламова и Евгений Диордиев, народные артисты Казахской ССР Лия Нэльская, Лев Темкин, Григорий Бойченко, заслуженный артист Казахской ССР Владимир Толоконников, народный артист РК, великий Юрий Борисович Померанцев, – отметил Игорь Вербицкий.

Надо сказать, что сам Игорь Вербицкий, в недавнем прошлом один из ведущих актеров театра, известен и своими режиссерскими работами – во время алматинских гастролей в его постановке был показан спектакль по пьесе Джона Патрика «Дорогая Памела».

Руководство шымкентского театра с особой тщательностью отбирало спектакли, которые увидел искушенный алматинский зритель.

– Наши коллеги из Южного Казахстана продемонстрировали все богатство репертуарной палитры – это и комедия Лопе де Вега «Хитроумная влюбленная», и трагическая история о знаменитом и безумном императоре Калигуле по пьесе А. Камю, и умопомрачительная буффонада «За двумя зайцами» по пьесе Михаила Старицкого, и авантюрная комедия Джона Патрика «Дорогая Памела», а также современная гротесковая пьеса Майкла Фрейна «Театр, или Шум за сценой» о тесном переплетении реального и сценического, и две сказки для самых маленьких зрителей – «Золотой цыпленок» и «СОУР», – сообщил пресс-секретарь театра Алексей Гостев.

С некоторыми пьесами алматинские зрители были уже знакомы – в разные годы они шли на сцене лермонтовского театра. Например, многие наши любители искусства уже видели одну из самых смешных комедий ХХ века – спектакль по пьесе английского драматурга Майкла Фрейна «Театр, или Шум за сценой», которым открылись гастроли. В Шымкенте его поставил режиссер Олег Белинский.

По сути, это спектакль в спектакле, потому что дается возможность заглянуть за актерское закулисье, увидеть, что происходит по ту сторону занавеса, где один из главных героев пьесы – режиссер Ллойд Даллас – ставит комедию положений «Секс с сардинами пополам», чтобы потом «прокатать» ее по провинциальным городам. И здесь события пьесы самым невероятным образом переплетаются с реальной жизнью актеров, рождая комические ситуации, которые порой вырастают до сатирического гротеска.

Судя по тому, как зрители принимали этот спектакль, актерам удалось не только почти по-пастернаковски дойти в своей игре «до самой сути», но и с той легкостью, что свидетельствует об актерском мастерстве, показать глубину авторского замысла, способность улавливать тончайшие нюансы возникающих на сцене комических ситуаций. Потому что играть комедию – искусство особое, далеко не всегда и не всем удается увлечь за собой зрительный зал.

А шымкентских актеров в конце каждого спектакля зрители приветствовали стоя, долгими аплодисментами.

Постановку большинства из всех привезенных на гастроли спектаклей осуществил художест­венный руководитель театра, режиссер Анатолий Петриченко.

– Любые гастроли – это всегда экзамен для театра, возможность и себя показать, и на других посмотреть. Выступая на сцене одного из старейших в стране русских театров, мы ни в коем случае не должны были снизить планку мастерства, заданную алматинскими актерами и режиссерами, – сказал он.

При этом надо отметить и такой факт: нынешний приезд шымкентского театра в Алматы – это личная инициатива самих театров. Шымкентцы приехали к нам по приглашению директора Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова Юрия Якушева. Гастроли осуществлены за счет самого Русского драматического театра Шымкента.

Конечно, шымкентский театр не замыкается в рамках своего города, он выезжает на кратко­срочные гастроли и по стране, и в ближнее зарубежье, участвует в различных фестивалях и даже сам для себя готовит молодую актерскую смену – с 2000 года при театре существует театральная студия «Балаганчик», лучшие выпускники которой пополняют театральную труппу, но все это происходит по собственной инициативе и за свой счет.

К сожалению, Министерство культуры и спорта РК, как оно до недавнего времени именовалось, судя по всему, было не очень озабочено поездками по республике «провинциальных театров». Хочется надеяться, что в своем новом статусе и с новым руководством оно пересмотрит гастрольную политику отечественных театров. Ведь и лермонтовский театр, по словам Алексея Гостева, последний раз выезжал на гастроли по Казахстану пять лет назад, перспектива на ближайшее будущее в этом плане ему пока неизвестна.

А ведь театральные гастроли – это не только неотъемлемая часть актерской и режиссерской жизни, но и запоминающееся событие для жителей любого, большого и не очень, города. Но самое главное, это еще и та важная часть идеологической работы, о необходимости развития и совершенствования которой не раз говорил Глава нашего государства.