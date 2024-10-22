Будем дружить театрами Статьи 22 октября 2024 г. 3:30 1 Елена Брусиловская корреспондент Алматинского корпункта В Алматы выступили артисты Московского театра Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина фото Юрия Беккера На сцене Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова казахстанские зрители увидели два спектакля – «Стакан воды» (по пьесе Эжена Скриба в постановке Бориса Морозова) и «Утро туманное» (по пьесе и в постановке Рустама Ибрагимбекова). Этот приезд театра Et Cetera в Алматы состоялся в рамках государственной программы РФ «Большие гастроли». Министр культуры РФ Ольга Любимова на сайте ведомства отметила: «...Зарубежное направление «Больших гастролей» чрезвычайно важно как для зрителей, так и для самих коллективов. Благодаря гастролям любители театрального искусства могут познакомиться с лучшими постановками из других стран. А взаимодействие между театрами России и русскими театрами зарубежья способствует укреплению общего культурного пространства и дает возможность артистам получать уникальный творческий опыт». Об этом же говорил на пресс-конференции в Алматы Александр Калягин, подчеркнувший, что программе «Большие гастроли» уже исполнилось 10 лет и с каждым годом ее география расширяется. Сейчас она охватывает около 300 только российских театров, не считая театры из ближнего зарубежья. К слову, по этой программе каждое лето алматинский театр имени Лермонтова отправляется в гастрольное турне по городам России. – Это прекрасно, что в Казахстане с уважением относятся к русскому языку и русской культуре. Это, можно сказать, знак судьбы, который способствует укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами, – отметил Александр Калягин. – Я не однажды бывал в вашем городе еще с гастролями Московского художественного театра, мне очень нравится Алматы, нравится гостеприимство казахского народа. А вот театр Et Cetera приезжает сюда в первый раз. Хочется надеяться, что алматинцам понравятся наши спектакли. Конечно, хотелось, чтобы «Большие гастроли» были по-настоящему большими, чтобы мы приезжали к вам не на два-три дня, а на значительно большее время. На вопрос о том, как родился театр Et Cetera и что дало ему возможность проявить себя, не раствориться в огромном разнообразном театральном пространстве Москвы, Александр Калягин ответил так: – Каждый театр рождается как своего рода ответ на потребности общества. Вспомните «Современник» времен Олега Ефремова или Театр на Таганке Юрия Любимова. Так родился и наш театр, но он начался не с идеи, а с талантливого курса Школы-студии МХАТ, который я выпустил в 1990 году. Ребята не разбежались, а стали вместе работать. Сначала без меня. Тогда я еще не помышлял о создании своего театра. Они что-то там репетировали в разных уголках Москвы, я им помогал решать организационные проблемы, но для афиши им понадобилось мое имя. Пришлось посмотреть, что они там сотворили. Я провел одну репетицию, потом вторую, появились новые актерские лица, новые спектакли, и так далее… Еt Сetera… Еt Сetera… Я не случайно дал театру столь необычное имя – Et Cetera – это вечная латынь, своего рода символ бесконечности – «и тому подобное», «и так далее»... Театр открылся в 1993-м спектаклем «Дядя Ваня» по Чехову, тогда еще он не имел своего угла и кочевал по разным площадкам и лишь в конце 2005 года отпраздновал новоселье в специально построенном для него здании. Как отмечают критики, воспитанный на великих традициях русского театра, Александр Калягин строит Et Cetera как репертуарный театр-дом, но по уточненной временем современной театральной модели. В 2011 году он пригласил известного грузинского мастера Роберта Стуруа стать главным режиссером театра. Отметим, что Стуруа не раз приезжал со своими спектаклями в Алматы. – Наш театр – это живой организм, существующий вне каких-либо догматов, жестких идей, сформулированных театральных манифестов. Я часто повторяю: в театре возможно все, кроме пошлости и скуки, потому что и то и другое его убивает, – убежден Александр Калягин. Театр ведет насыщенную гастрольную жизнь. Et Cetera играл свои спектакли во многих городах России – от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга, участвовал в отечественных и международных театральных фестивалях, ему аплодировали зрители США, Канады, Германии, Японии, Израиля, Польши, Армении, Грузии, Кубы, Аргентины, Колумбии, Италии и других стран. А теперь он увезет и от нас незабываемые впечатления от встречи с казахстанским зрителем и прекрасным городом Алматы. #Алматы #театр #спектакль #Et Cetera