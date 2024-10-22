Будем дружить театрами

На сцене Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова казахстанские зрители увидели два спектакля – «Стакан воды» (по пьесе Эжена Скриба в постановке Бориса Морозова) и «Утро туманное» (по пьесе и в постановке Рустама Ибрагимбекова).

Этот приезд театра Et Cetera в Алматы состоялся в рамках государственной программы РФ «Большие гаст­роли». Министр культуры РФ Ольга Любимова на сайте ведомства отметила:

«...Зарубежное направление «Больших гастролей» чрезвычайно важно как для зрителей, так и для самих коллективов. Благодаря гастролям любители театрального искусства могут познакомиться с лучшими постановками из других стран. А взаимодействие между театрами России и русскими театрами зарубежья способствует укреплению общего культурного пространства и дает возможность артистам получать уникальный творческий опыт».

Об этом же говорил на пресс-конференции в Алматы Александр Калягин, подчеркнувший, что программе «Большие гастроли» уже исполнилось 10 лет и с каждым годом ее география расширяется. Сейчас она охватывает около 300 только российских театров, не считая театры из ближнего зарубежья. К слову, по этой программе каждое лето алматинский театр имени Лермонтова отправляется в гастрольное турне по городам России.

– Это прекрасно, что в Казахстане с уважением относятся к русскому языку и русской культуре. Это, можно сказать, знак судьбы, который способствует укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами, – отметил Александр Калягин. – Я не однажды бывал в вашем городе еще с гастролями Московского художественного театра, мне очень нравится Алматы, нравится гостеприимство казахского народа. А вот театр Et Cetera приезжает сюда в первый раз. Хочется надеяться, что алматинцам понравятся наши спектакли. Конечно, хотелось, чтобы «Большие гастроли» были по-настоящему большими, чтобы мы приезжали к вам не на два-три дня, а на значительно большее время.

На вопрос о том, как родился театр Et Cetera и что дало ему возможность проявить себя, не раствориться в огромном разнообразном театральном пространстве Москвы, Александр Калягин ответил так:

– Каждый театр рождается как своего рода ответ на потребности общества. Вспомните «Современник» времен Олега Ефремова или Театр на Таганке Юрия Любимова. Так родился и наш театр, но он начался не с идеи, а с талантливого курса Школы-студии МХАТ, который я выпустил в 1990 году. Ребята не разбежались, а стали вместе работать. Сначала без меня. Тогда я еще не помышлял о создании своего театра. Они что-то там репетировали в разных уголках Москвы, я им помогал решать организационные проблемы, но для афиши им понадобилось мое имя. Пришлось посмотреть, что они там сотворили. Я провел одну репетицию, потом вторую, появились новые актерские лица, новые спектакли, и так далее… Еt Сetera… Еt Сetera… Я не случайно дал театру столь необычное имя – Et Cetera – это вечная латынь, своего рода символ бесконечности – «и тому подобное», «и так далее»...

Театр открылся в 1993-м спектаклем «Дядя Ваня» по Чехову, тогда еще он не имел своего угла и кочевал по разным площадкам и лишь в конце 2005 года отпраздновал новоселье в специально построенном для него здании.

Как отмечают критики, воспитанный на великих традициях русского театра, Александр Калягин строит Et Cetera как репертуарный театр-дом, но по уточненной временем современной театральной модели. В 2011 году он пригласил известного грузинского мастера Роберта Стуруа стать главным режиссером театра. Отметим, что Стуруа не раз приезжал со своими спектаклями в Алматы.

– Наш театр – это живой организм, существующий вне каких-либо догматов, жестких идей, сформулированных теат­ральных манифестов. Я часто повторяю: в театре возможно все, кроме пошлости и скуки, потому что и то и другое его убивает, – убежден Александр Калягин.

Театр ведет насыщенную гастрольную жизнь. Et Cetera играл свои спектакли во многих городах России – от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга, участвовал в отечественных и международных театральных фестивалях, ему аплодировали зрители США, Канады, Германии, Японии, Израиля, Польши, Армении, Грузии, Кубы, Аргентины, Колумбии, Италии и других стран. А теперь он увезет и от нас незабываемые впечатления от встречи с казахстанским зрителем и прекрасным городом Алматы.