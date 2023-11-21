Будем строить ЕНУ-град

Общество
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Илья Пащенко

Для хорошей успеваемости студентам вузов
и колледжей важны не только академическая среда, но и комфортные условия проживания. Чтобы создать их, в Астане инициирован ряд масштабных проектов.

В начале прошлого учебного года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщал, что проблема дефицита мест в общежитиях копилась долгие годы, и решить ее возможно только с помощью комплексных мер. Одной из них стало решение министерства об ужесточении требований к вузам. Как пояснил Саясат Нурбек, чтобы получить лицензию или открыть новую специальность, вуз должен соответствовать условию стопроцентного обеспечения студентов местами в общежитиях. Если вуз собирается открыть специальность, рассчитанную на определенное количество обучающихся, каждому из них он должен предоставить место проживания.

16 ноября текущего года на встрече с Главой государства министр науки и высшего образования доложил, что дефицит мест в студенческих общежитиях сократился в три раза – с 55 050 в 2022-м до 17 488 в октябре 2023 года. Вместе с тем, по данным заместителя председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Акерке Абылайхан, на сентябрь 2023 года в Астане наблюдается нехватка в 5 300 мест. Для решения проблемы с жильем Концепция развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы предусматривает строительство ЕНУ-града, который должен стать одним из самых масштабных кампусов в стране.

– Евразийский национальный университет уделяет особое внимание созданию максимально благоприятных условий для получения качественного образования и личностного развития своих студентов. Помимо улучшения существующей инфраструктуры, будет построен ЕНУ-град, на его территории мы планируем размес­тить несколько современных зон, таких как учебная, научно-исследовательская, спортивно-оздоровительная, досуговая и технопарк, – говорит ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.

Также для решения проблемы нехватки мест вузы заключают контракты с общежитиями и частными хостелами. Такой же практики придерживаются и столичные колледжи. Важнейшим условием для сотрудничества учебного заведения с хостелом является обеспечение безопасности студентов, а также соблюдение санитарных требований и пожарной безо­пасности. В подобного рода общежитиях проживать могут только студенты. На это указывали депутаты столичного маслихата на одном из заседаний, отмечая, что были выявлены случаи, когда юноши и девушки, получившие места в хостелах, были вынуждены соседствовать с незнакомыми людьми, которые не имеют никакого отношения к получению образования.

Чтобы обеспечить студентов колледжей койко-местами, управление образования Астаны планирует начать строительство нового общежития в 2024 году. По словам руководителя управления Касымхана Сенгазыева, оно будет рассчитано на 1 000 мест и сдано в эксплуатацию в 2025 году, что позволит сократить дефицит на 77%.

Предпринимаемые уполномоченными органами меры по решению этой серьезной проблемы, стоящей перед отечественным образованием, позволяют системно решать поставленные Главой государства задачи.

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