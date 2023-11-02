Будет чемпионская дуэль

Мы уже писали о том, что первыми путевку в Премьер-лигу завоевали ставший досрочно чемпионом страны в Первой лиге «Елимай» из Семея и занявший второе место «Туран» из Туркестана.

Официально же распределение мест завершилось во вторник вечером, после окончания последнего в сезоне 30-го тура чемпионата. «Женис» из Астаны принимал на своем поле шымкентскую команду «Академия Оңтүстік» и разгромил ее со счетом 4:0. Хет-трик в свой актив записал грузинский легионер Тамаз Макацария, отличившийся на 6-й, 18-й и 56-й минутах. Еще один гол у Артема Черединова (86-я минута). Столичный клуб набрал 60 очков и вслед за «Елимаем» и «Тураном» пошел на повышение.

Отметим, что ранее «Женис» выступал в Премьер-лиге в 2008 году. Столичный клуб трижды становился чемпионом Казахстана. Кстати, в следующем году главный город страны в высшем дивизионе страны будут представлять сразу два клуба: ведь здесь базируется и семикратный победитель отечественного первенства – футбольный клуб «Астана». Можно сказать, что в Астане будет идти дуэль чемпионов.

Что касается других результатов последнего тура, то «Елимай» на своем поле обыграл уральский «Акжайык» со счетом 2:1, а «Туран» дома сыграл вничью с «Таразом» – 1:1. В Алматы «Хан-Тенгри» уступил «Арысу» из Туркестанской области – 2:3; «Экибастуз» на своем поле обыграл алматинский «Кайрат-Жастар» – 3:1; «Актобе М» дома разгромил «Астану М» – 4:1; алматинский «Жас Кыран» на выезде сыграл вничью с «Туркестаном» – 2:2.