Как отмечалось в ходе переговоров, более 30 лет между двумя государствами последовательно развивается политический диалог, укреп­ляется межправительственное и межпарламентское взаимодействие. По словам Серика Жумангарина, лидерами двух стран задан четкий вектор на дальнейшее углубление сотрудничества, прежде всего в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, АПК и информационных технологий. Казахстан нацелен на двукратное по итогам 2026-го увеличение взаимного товарооборота и готов направить в середине текущего года во Вьетнам торгово-экономическую миссию.

Отмечено, что впервые за восемь лет наша республика экспортировала во Вьетнам более 15 тыс. тонн пшеницы. В 2025 году были запущены первые прямые комбинированные поставки казах­станского зерна с использованием мультимодальной логистики без перегрузки контейнеров, что дало возможность сократить сроки и затраты на доставку. Данный опыт рассматривается как важный шаг в позиционировании Казахстана в качест­ве надежного поставщика продовольствия в страны Юго-Восточной Азии.

Экспортный потенциал также может быть расширен за счет такой номенклатуры товаров, как мука, мясная и молочная продукция, мас­личные культуры. В этой связи казахстанская сторона предложила активизировать согласование Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии и подписать его в рамках второго заседания подкомитета по сельскому хозяйству.

В транспортно-логистичес­кой сфере вьетнамским парт­нерам предложено шире использовать инфраструктуру Транскаспийского международного транспорт­ного маршрута (Среднего коридора), который позволяет сократить сроки доставки грузов в три-четыре раза по сравнению с южным морским маршрутом. Казахстан выразил готовность создавать оптимальные логистические условия и развивать совместные проекты, в том числе в легкой промышленности и автопроме.

Также отмечено, что в 2026 году планируется запуск регулярных рейсов авиакомпании VietJet Air по маршруту Ханой – Алма­ты – Прага. В этой связи предложено рассмотреть возможность открытия прямого авиа­сообщения между Астаной и Ханоем, а также восстановления рейса Алма­ты – Хошимин.

Новое развитие между двумя странами получает инвестиционное сотрудничество. В Казахстане претворяется в жизнь ряд проектов с участием вьетнамского капитала, включая строи­тельство туристского комплекса Ak Bulak Village в Алматинской области и завода по выпуску продуктов питания в индустриальной зоне «Арна» города Конаева с объемом инвестиций 90 млн долларов.

Участники встречи подчеркнули ключевую роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и договорились рассмотреть проведение ее очередного заседания в июне – июле текущего года. Также предложено подписать меморандум о создании Казахстанско-вьетнамского делового совета.

В свою очередь Нгуен Хоа Бинь отметил традиционно дружественный характер отношений между Казах­станом и Вьетнамом и подтвердил заинтересованность в дальнейшем расширении деловых контактов, включая межрегиональное взаимодействие. Высокий гость поддержал инициативы по развитию Среднего коридора, а также выразил интерес к изучению казахстанского опыта по развитию Международного финансового центра «Астана» в контекс­те создания аналогичного финансового центра в Хошимине.

Как сообщила пресс-служба Правительства РК, по итогам встречи вьетнамская сторона поддержала идею создания Казахстанско-вьетнамского делового совета и отметила значительный потенциал для дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли.