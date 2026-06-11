ОДКБ: Новые подходы к обеспечению безопасности

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопас­ности, состоявшемся в Казани.

Фото: МИД

В ходе встречи главы внешнеполитичес­ких ведомств государств – членов ОДКБ обменялись мнениями относительно меж­дународной и региональной обстановки и ее влияния на безопасность.

Как отметил глава МИД Казахстана, ОДКБ выступает важным элементом обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. Благодаря совместным усилиям государства – члены организации успешно противодействуют современным вызовам и угрозам, координируют действия в сфере обороны и оперативно реагируют на кризисные ситуации.

Он проинформировал о позиции и подходах Казахстана по вопросам сотрудничества в формате ОДКБ, а также высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее всестороннее развитие организации.

В частности, министр иностранных дел Ермек Кошербаев отметил важность координации усилий по вопросам обеспечения информационной и кибербезопасности. В этом контексте он рассказал участникам заседания о развитии сферы цифровых технологий и искусственного интеллекта в Казахстане, в том числе о принятии Цифрового кодекса, запуске центра искусственного интеллекта Alem AI, суперкомпьютерного кластера, проектах «Долина центров обработки данных» и Astana Smart City.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также выразил приз­нательность партнерам по ОДКБ за поддерж­ку в создании в Алматы Азиатско-Тихоокеан­ского центра цифровых решений для устойчивого развития.

По итогам заседания министры одоб­рили проект Антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года.

Советом министров иностранных дел также приняты политические заявления по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, о необходимости противодействия угрозам использования информационно-коммуникационных технологий в диверсионных и террористических целях, об укреплении роли международного права и приверженности принципам Устава ООН, а также в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

В целом, как отмечается в сообщении МИД РК, стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках ОДКБ и дальнейшее укрепление организации.

Очередное заседание Совета минист­ров иностранных дел, с учетом председательства Российской Федерации в ОДКБ, состоится в Москве в ноябре 2026 года накануне сессии Совета коллективной безопасности организации.