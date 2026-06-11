ОДКБ: Новые подходы к обеспечению безопасности

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшемся в Казани.
В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств государств – членов ОДКБ обменялись мнениями относительно международной и региональной обстановки и ее влияния на безопасность.
Как отметил глава МИД Казахстана, ОДКБ выступает важным элементом обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. Благодаря совместным усилиям государства – члены организации успешно противодействуют современным вызовам и угрозам, координируют действия в сфере обороны и оперативно реагируют на кризисные ситуации.
Он проинформировал о позиции и подходах Казахстана по вопросам сотрудничества в формате ОДКБ, а также высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее всестороннее развитие организации.
В частности, министр иностранных дел Ермек Кошербаев отметил важность координации усилий по вопросам обеспечения информационной и кибербезопасности. В этом контексте он рассказал участникам заседания о развитии сферы цифровых технологий и искусственного интеллекта в Казахстане, в том числе о принятии Цифрового кодекса, запуске центра искусственного интеллекта Alem AI, суперкомпьютерного кластера, проектах «Долина центров обработки данных» и Astana Smart City.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также выразил признательность партнерам по ОДКБ за поддержку в создании в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития.
По итогам заседания министры одобрили проект Антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года.
Советом министров иностранных дел также приняты политические заявления по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, о необходимости противодействия угрозам использования информационно-коммуникационных технологий в диверсионных и террористических целях, об укреплении роли международного права и приверженности принципам Устава ООН, а также в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.
В целом, как отмечается в сообщении МИД РК, стороны подтвердили нацеленность на развитие взаимодействия в рамках ОДКБ и дальнейшее укрепление организации.
Очередное заседание Совета министров иностранных дел, с учетом председательства Российской Федерации в ОДКБ, состоится в Москве в ноябре 2026 года накануне сессии Совета коллективной безопасности организации.