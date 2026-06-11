Диалог по критически важным минералам

В Астане в преддверии 16-го Международного горно-металлургического Конгресса AMM-2026 состоялось знаковое событие – Диалог «С5+1» по критически важным минералам.

Фото: пресс-служба Минпрома

Встреча прошла под сопредседательством министра промышленности и строительства РК Ерсайына Нагаспаева и специального представителя Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора.

Во встрече приняли участие члены правительств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сфокусировавшиеся на вопросах геологоразведки, добычи, переработки и бесперебойных поставок стратегического сырья на глобальные рынки.

Как подчеркнул Ерсайын Нагаспаев, Глава государства Касым-Жомарт Токаев придает платформе «С5+1» особое значение как новому эффективному формату взаимодействия между Центральной Азией и США. В условиях стремительного роста мирового спроса на критические минералы этот диалог нацелен на обеспечение устойчивого снабжения стратегическим сырьем, развитие технологического партнерства и выстраивание надежных международных цепочек поставок.

Для Казахстана развитие данного сектора выступает ключевым приоритетом промышленной политики и долгосрочного экономического развития. Наша страна обладает колоссальной ресурсной базой, включающей более 9,5 тыс. месторождений, из которых свыше сотни содержат редкие и редкоземельные металлы.

Благодаря масштабной цифровизации отрасли и переходу на международные стандарты, приток инвестиций в рес­публику увеличился в разы. Это позволило привлечь на казахстанский рынок признанных мировых гигантов, среди которых Rio Tinto, Barrick Gold, First Quantum Minerals, Ivanhoe Mines, Teck, Fortescue и Cove Capital.

По итогам переговоров участники формата «С5+1» определили векторы долгосрочной кооперации. В числе главных приоритетов – развитие высокотехнологичных перерабатывающих производств, создание индустриаль­ных клас­теров, трансфер технологий, подготовка кадров и углуб­ление научно-технического сотрудничества. Отдельное внимание стороны уделили оптимизации логистических маршрутов, способных гарантировать стабильный экспорт продукции на мировой рынок.

Встреча подтвердила обоюд­ную готовность сторон к запус­ку масштабных совместных индустриальных и инфраструктурных проектов.