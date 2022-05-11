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Будут новые школы
Сулейменов Азамат
корреспондент

В управлении образования Мангистау рассказали о работе по ликвидации трехсменного обучения.

Мангистау значится в числе областей с высоким показателем по количеству детей, обучающихся в стесненных условиях. По официальным данным управления образования при акимате облас­ти, в 18 школах 5 105 учеников обучаются в третью смену. За последние пять лет количество учащихся в школах увеличилось на 35 тыс. человек. По сравнению с предыдущим учебным годом их стало больше на 6 тыс.

В 2022 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию четыре образовательных объекта. Это школа на 1 200 мест в 31-м микрорайоне Актау, на 600 мест в поселке Баскудук Мунайлинского района, а также пристройка на 312 мест к школе Атамекен Бейнеуского района и отдельный учебный корпус на 312 мест для Куйкенской средней школы села Бейнеу Бейнеуского района. Кроме того, начато строительство трех объектов в Актау и Мунайлинском районе.

– К 2025 году планируется решить проблему трехсменного образования в школах области за счет строительства 34 сооружений. Это 24 новых объекта, а также пристройки к школам, – проинформировала заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Гульмира Мамаева.

В 2021 году в регионе стартовала поэтапная пятилетняя модернизация 103 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в исполнение предвыборной программы партии «AMANAT». Работы по модернизации включают текущий ремонт, оснащение биб­лиотек, оборудование столовых, приобретение новых модифицированных школьных кабинетов. Согласно программе, в 2022 году планируется модернизировать 21 школу, на это будет потрачено 757 млн тенге.

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