Бухтарминское водохранилище может принять еще 10 млрд кубометров воды из Китая

Министр водных ресурсов и ирригации прокомментировал готовность к принятию воды из соседней страны, передает Kazpravda.kz
Глава ведомства провел отчетную встречу в городе Алтай с жителями Восточно-Казахстанской области, а после проверил работу гидротехнических объектов региона.
«Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе. На сегодня из КНР приходит 1810 кубометров воды с секунду. В Бухтарминском водохранилище накоплено 39 млрд кубометров воды. Объект способен принять еще 10 млрд кубометров воды. Таким образом, водохранилище может принимать воду из Китая. Ситуация находится под контролем. Специалисты бассейновой инспекции и «Казводхоза» ведут круглосуточное дежурство», – сообщил министр.
Расход воды на реке Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1800 м3/с, уровень воды 557.
Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен до 900 м3/с.