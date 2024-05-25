Бухтарминское водохранилище может принять еще 10 млрд кубометров воды из Китая

Глава ведомства провел отчетную встречу в городе Алтай с жителями Восточно-Казахстанской области, а после проверил работу гидротехнических объектов региона.

«Ознакомились с работой Бухтарминской ГРЭС, отрегулировали взаимодействие объекта с бассейновыми инспекциями. Сейчас мы тесно взаимодействуем со специалистами из Китая по поводу ситуации на границе. На сегодня из КНР приходит 1810 кубометров воды с секунду. В Бухтарминском водохранилище накоплено 39 млрд кубометров воды. Объект способен принять еще 10 млрд кубометров воды. Таким образом, водохранилище может принимать воду из Китая. Ситуация находится под контролем. Специалисты бассейновой инспекции и «Казводхоза» ведут круглосуточное дежурство», – сообщил министр.