Буренка под оком прокурора

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
коллаж Алии ЗАРКЕШЕВОЙ
Нынешние крестьяне прекрасно понимают: проведение диверсификации в аграрном секторе в условиях меняющегося климата стало необходимостью. Животноводство в зоне рискованного земледелия теперь гораздо выгоднее и рентабельнее земледелия. Но занимаясь им, важно вовремя проводить профилактические мероприятия и предупреждать заболевания животных.
Тем не менее, отмечалось на расширенном заседании коллегии прокуратуры, проверка выявила многочисленные нарушения, в результате которых произошло увеличение количества заболеваний. Так, за последние два года забито более 13 тыс. голов скота, зараженного бруцеллезом. По мнению прокуроров, причина распространения болезни – в отсутствии единого механизма изоляции и уничтожения больных животных.
Ответственность за организацию санитарного убоя по закону возлагается на ветеринарные службы. Но нередко животноводам приходилось решать проблемы самостоятельно. А их немало. Далеко не всегда имеется в наличии транспорт. По санитарным нормам он должен быть со специальным кузовом. При достаточно высоких расценках услуг убойных цехов задерживалась выплата санитарных дотаций владельцам скота.
Все это создавало условия, при которых селянам волей-неволей приходилось продавать зараженное мясо. Такие факты тоже установлены в ходе проверки. За последние два года в соседние области Западного Казахстана реализовано более тысячи голов крупного рогатого скота, зараженного бруцеллезом. При этом свыше 380 человек, виновных в нарушениях, избежали предусмотренной законом ответственности.
Не соблюдалось и требование законодательства, обязывающего ветеринарных врачей сопровождать больных животных до убойного пунк­та. Зачастую формально заполнялись акты о вакцинации скота. На момент поверки 446 владельцев больных животных не прошли обязательное в таких случаях медицинское обследование.
Не лучшим образом, констатировали участники проверки, обстоят дела с состоянием скотомогильников. Большинство из них не были надлежащим образом документально оформлены, отсутствовали государственные акты на занимаемые ими земли и технические паспорта. Нарушались также правила о санитарно-защитных зонах. Многие из скотомогильников не соответствовали требованиям, то есть отсутствовали вывески, ограждения, захороненный скот не засыпался дезинфицирующими средствами.
Причиной такого содержания скотомогильников, как правило, называется отсутствие необходимого финансирования. Но оно и не могло выделяться при отсутствии правоустанавливающих документов. В данном случае виновные также не привлекались к административной ответственности.
Теперь положение изменилось. Допустившие нарушения сотрудники ветеринарных инс­пекций и должностные лица ответят за них по закону. По результатам проверки областным акиматом разработан и реализуется комплекс дейст­венных мер. Для перевозки больных животных закуплен специализированный автотранспорт. В Министерство сельского хозяйства направлено письмо о необходимости выделения дополнительных финансовых средств для возмещения за санитарный убой животных, департаментом по защите прав потребителей усилен надзор за организацией противобруцеллезных и профилактических мероприятий.
На заседании областной коллегии говорилось также о том, что только административными, дисциплинарными и уголовными наказаниями проблемы не решить. Необходима профилактическая и разъяснительная работа, повышение правого сознания, «нулевая терпимость» к правонарушениям ветеринарной безопасности, от которой в немалой степени зависит здоровье людей.

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